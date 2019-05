Kit Harington in riabilitazione per la fine di "Il Trono di Spade"

Page Six ha rivelato che Kit Harington avrebbe deciso spontaneamente di andare in una clinica di riabilitazione a causa di problemi legati all’alcol e anche per la fine de “Il Trono di Spade”.

Sembra che il pensare di non tornare più sul set che l’ha visto protagonista per 10 anni, abbia destabilizzato la star inglese che già in passato ha avuto seri problemi di alcolismo. “ L’attore sta seguendo un percorso di allenamento psicologico, praticando la meditazione e la terapia cognitivo comportamentale per combattere lo stress e venire a capo delle emozioni negative. La struttura ha un costo di 120mila dollari al mese – si legge su Page Six – e sua moglie Rose Leslie, che sul set interpretava la bruta Ygritte, gli sta dando il massimo supporto ”