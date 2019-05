Kitty Spencer, la nipote di Lady D innamorata di un sessantenne?

Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana, è tornata a far parlare di sé. Dopo che lo scorso anno era stata al centro dell'attenzione dei media internazionali per l'eleganza dimostrata in occasione del royal wedding tra il Principe Harry e Meghan Markle, ora è tornata sotto i riflettori per la sua storia d'amore con un miliardario sessantenne.

Kitty Spencer e il miliardario

Nonostante la sua giovane età, Kitty ha avuto già importanti esperienze professionali. Infatti, ha conseguito un master in Economia e ha partecipato come modella ad alcune sfilate di Dolce e Gabbana. Ora anche la sua vita privata avrebbe avuto una svolta inaspettata. Infatti, la nipote di Lady D si sarebbe innamorata di un miliardario sessantenne che risponde al nome di Michael Lewis.

Il miliardario è stato immortalato al fianco della giovane nipote di Lady D all’uscita dell’hotel newyorchese The Mark. L'uomo vanta un patrimonio personale superiore agli 80 milioni di sterline ed è proprietario della catena britannica dei negozi Whistles.

Questa non è certamente la prima storia vissuta dalla nipote di Lady Diana. Kitty Spencer, infatti, aveva avuto una precedente relazione con l'immobiliarista Niccolo Barrattieri di San Pietro anche lui più grande di oltre 20 anni rispetto a Kitty Spencer e con tre figli all'attivo. Comunque, a parte le indiscrezioni pubblicate dai tabloid inglesi, i diretti interessati non hanno confermato ufficialmente la loro relazione.

D'altra parte, Kitty Spencer è molto amata dal popolo britannico. Molti inglesi, infatti, rivedono in lei lo stile, l'eleganza e soprattutto la bellezza dell'indimenticata principessa Diana Spencer. E anche per il suo carattere, avendo sfidato la famiglia sulla sua volontà di intraprendere la carriera della moda nonostante il parere contrario della famiglia.

