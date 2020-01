Klaudia Pepa: "Da Amici a fatina magica per Piero Chiambretti"

Nel 2015 Klaudia Pepa è stata una delle ballerine più amate di “Amici di Maria De Filippi”, tanto da arrivare fino in fondo in finale ed esser confermata come ballerina professionista, per l'edizione successiva. Klaudia nasce a Tirana, e fin da piccolissima nutre la passione per il ballo, tanto che inizia inizia a frequentare la sua prima scuola di danza a soli cinque anni. Notata da Piero Chiambretti, Klaudia, fa parte del cast della nuova edizione di “CR4 – La Repubblica delle Donne”, che torna in onda su Rete 4 da mercoledì 22 gennaio. A Klaudia, grazie a una idea del conduttore e della produzione, sono state affidate le sigle del programma. La ballerina interpreta un personaggio di fantasia creato ad hoc per lei: Trilli, una fatina che danza sul televisore, intervenendo varie volte durante la trasmissione.



“L'esperienza a La Repubblica delle donne – ci ha raccontato Klaudia - nasce da una audizione, come si fa per tutti i programmi. Piero Chiambretti mi ha notata subito e mi ha rivelato che aveva in mente un nuovo personaggio dal nome Trilli. All'inizio sono rimasta sorpresa perché era tutto davvero bello e inaspettato. Dopo ho cercato di capire con lui cosa dovessi fare in trasmissione. Avrei semplicemente dovuto ballare per la sigla e per il programma, nei panni di una fatina magica, con un trucco speciale dal bianco al nero. Chiambretti è una persona speciale, con lui si è creato subito un bel feeling ed è un vulcano di idee”.



Poi il pensiero torna ad 'Amici'. “Quella rimane un'esperienza indimenticabile, la partecipazione al mio primo programma italiano. Sono molto cresciuta dentro la scuola – rivela Klaudia – sia dal punto di vista professionale che umano. Amici mi ha reso una persona più aperta e coraggiosa, anche perché ero un po' chiusa”. Dentro la scuola Klaudia ha ballato per Ricky Martin, Massimo Ranieri e naturalmente Emma Marrone, che è stata la sua coach. “Con Emma ci scriviamo ed è rimasto un ottimo rapporto tra noi, una diretta conseguenza del grande spirito di squadra che ha creato tra tutti noi della Squadra Bianca. Infatti ancora oggi sono in contatto con Cristian Lo Presti,Giorgio Albanese, la velina di Striscia Shaila Gatta e Valentina Tesio”, ha spiegato la ballerina.



Il sogno nel cassetto? “Sto studiando recitazione, vorrei diventare attrice per il cinema. Poi un giorno mi piacerebbe anche far parte del Corpo di Ballo del Festival di Sanremo”.



Segui già la nuova pagina pop de ilGiornale.it?