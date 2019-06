Klaudia Poznanska: "Uomini e Donne? Non dipende da me"

Klaudia Poznanska sembra finalmente aver messo il passato alle spalle, dopo la cocente delusione dovuta alla mancata scelta di Andrea Zelletta a 'Uomini e Donne'. In tal senso l'ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi ha risposto ad alcune domande da parte dei suoi follower, che le hanno chiesto un parere sulla coppia formata dal tronista e Natalia Paragoni

Klaudia Poznanska sull'ex Andrea Zelletta: "Mi fate sempre le stesse domande"

"Cosa penso di Andrea e Natalia? Questa domanda me la fate tutti i giorni. Allora che devo dire. All’inizio rimanevo della mia idea sul fatto che non mi piacesse Natalia - ha spiegato Klaudia - Quando poi vedi la persona a cui tenevi essere felice, allora là capisci tutto. Non sono la mia coppia preferita però auguro il bene a tutti e due".

In tanti la vorrebbero rivedere a Uomini Donne, nel ruolo di tronista. Sul possibile ritorno su Canale 5 la modella ha lasciato intendere che tutto sarebbe nelle mani di Maria De Filippi: "Devo chiederlo a Maria - ironizza - Maria? Sarò la nuova tronista a settembre?". Un modo come un altro per ribadire un feeling speciale con la conduttrice del programma: "Sì sono molto legata a Maria De Filippi. Assolutamente sì, quanto tu hai bisogno lei c'è. Se ti trovi in difficoltà, ti aiuta nel parlare, ti aiuta a capire, ti aiuta a riflettere. Quindi la amo, la amo tantissimo".

