Kolarov e Cristina Buccino smentiscono il loro presunto flirt

Aleksandar Kolarov è cresciuto nelle giovanili della Stella Rossa di Belgrado e nel 2004, all'età di 19 anni, è passato al Čukarički Stankom per poi passare nell'OFK Belgrado. Nell'estate del 2007 passa alla Lazio dove diventa l'idolo della tifoseria biancoceleste con cui ha messo insieme 104 presenze ed 11 reti complessive. Nel 2010 passa al Manchester City in Premier League e in sette anni colleziona 247 gettoni e 21 gol al suo attivo.

Kolarov torna in Italia alla Roma suscitando la rabbia dei tifosi della Lazio che hanno visto nel suo passaggio in giallorosso un vero e proprio tradimento. il 34enne di Belgrado è in Italia ma senza la moglie Vesna che pare non l'abbia seguito nella sua seconda avventura nel Bel paese.

Secondo alcuni rumors di gossip la storia tra i due starebbe naufragando con il portale serbo Viraltab che ha svelato alcuni retroscena della vita sentimentale dell'esterno sinistro della Roma e della nazionale. Vesna e Aleksander si starebbero dunque lasciando con il numero 11 giallorosso che si starebbe consolando con la sexy modella italiana Cristina Buccino che ha però subito smentito questo gossip sul suo conto attraverso il suo profilo Instagram: "Oggi è uscito un gossip su di me e su questa persona che non conosco, non so come è fatto e non so nulla su di lui".

Anche il difensore della Roma si è affidato ai social network per smentire categoricamente la cosa: "Penso sia vergognoso e inaccettabile che ieri sia stata diffusa una notizia totalmente falsa sulla mia vita privata" . I due hanno smentito questo gossip rilanciato dalla Serbia sul loro conto ma già due anni fa era uscita fuori una notizia che parlava di una simpatia tra Kolarov e la Buccino.

Il 34enne serbo già in passato aveva avuto dei trascorsi burracosi con la moglie, con cui sta insieme da 12 anni. L'ex Lazio e Manchester City infatti pare tradì la sua Vesna con la sexy modella Kristina Mijacevic, dalla quale ebbe poi un figlia. La moglie di Aleksandar l'ha poi perdonato e ora si torna a parlare di crisi: che sia vera o presunta non è dato a sapersi e solo il tempo dirà qualcosa in un senso o nell'altro. Cristina Buccino è una delle modelle, attrici, soubrette nostrante più apprezzate e seguite dal pubblico maschile e vanta un notevole successo su Instagram con oltre 2,7 milioni di follower su Instagram.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?