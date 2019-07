Kourtney Kardashian in ansia per i 40 anni

Kourtney Kardashian è in crisi per i suoi primi quarant'anni: è ciò che è emerso da una semplice chiacchierata tra sorelle, all'interno di una puntata del reality dedicato alla famiglia Kardashian. Una piccola anteprima di "Al Passo con i Kardashian", che ritornerà in autunno, mostra Khloé e Kourtney alle prese con una conversazione sulle sensazioni nate dall'aver raggiunto la soglia dei quaranta. Un traguardo che ha costretto Kourtney a riflettere sulla sua vita, sulle mete raggiunte e sulla sua condizione di vita attuale, un passaggio che le ha prodotto molta ansia.

Ora che è impegnata anche con il suo nuovo progetto "Poosh", vorrebbe poter attingere a scorte di tempo ulteriori, come se quello a sua disposizione fosse stato utilizzato male e non avesse prestato attenzione agli eventi più importanti. Un po' di insicurezza che l'ha gettata nello sconforto fino alle lacrime, riempiendola di quesiti sul suo ruolo e sui suoi obiettivi. La sorella ha cercato di arginare con un abbraccio le lacrime della neo quarantenne, una condizione sorta poco prima della sua festa di compleanno, celebrata lo scorso aprile.

Madre di tre figli, economicamente indipendente e donna felicemente realizzata, Kourtney forse si sente spaventata e incompleta come ha rimarcato anche la stessa Khloé Kardashian. Una condizione probabilmente vissuta inconsciamente, nonostante il lusso, gli obiettivi raggiunti e la vita ricca di eventi e divertimento. Una conferma che i soldi migliorano la vita, ma forse non rendono davvero felici?

