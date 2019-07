Kourtney Kardashian svela cosa mangia durante la dieta

Kourtney Kardashian ha deciso di rivelare cosa mangia nella sua nota Keto Diet: un percorso alimentare che le ha concesso di mantenere un fisico sodo e longilineo anche all'età di quarantanni. La "confessione" è avvenuta sul blog Poosh riportata poi da The Hollywood Life: per l'occasione la star di Keeping Up Withe The Kardashian non ha solo elencato i cibi che mangia, ma anche quelli che sono da evitare e il motivo per cui si è dedicata alla Keto Diet.

Kourtney Kardashian ha infatti raccontato di aver notato che nessuna dieta ha mai funzionato bene come la Keto, che aveva già seguito due anni fa. La showgirl ha confessato di aver notato che la Keto era il metodo migliore per bruciare grassi, eliminare zuccheri e perdere peso in modo sano.

La Keto Diet prende il nome da Ketosis, uno stato del metabolismo che accade quando il tuo corpo passa dal bruciare carboidrati a bruciare il grasso. Dopo le spiegazioni, Kourtney Kardashian ha elencato l'ordine dei suoi pasti. La colazione è composta da uno smoothie all'avocado, dolcificato con la Stevia. Il pranzo, invece, consiste in un insalata di tacchino e uova. La cena di solito si riduce a qualcosa di estremamente pulito e semplice, come il pollo o il salmone. Dal momento che i carboidrati sono assolutamente da evitare, di solito la Kardashian sostituisce i contorni con qualche verdura, come ad esempio i broccoli. La cosa importante, come sottolinea la stessa Kourtney, è evitare di mangiare tra un pasto e l'altro, ma se proprio non riesce a resistere e la fame è troppa, ogni tanto si concede uno spuntino come té verde e mandorle. Infine, durante la settimana, c'è anche un giorno del tutto disintossicante, in cui è concesso solo bere acqua o, al messimo, té verde.

Tra le altre celebrità appassionate della Keto Diet ci sono anche Vanessa Hudgens e Halle Berry.



