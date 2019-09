La capsule collection coi disegni di Kurt Cobain

Sia chiama "Kurt was here" ed è la speciale collezione di moda ideata da Frances Bean Cobain, figlia di Kurt Cobain e Courteny Love, intitolata al cantante. La capsule collection è composta di circa cinquanta pezzi, tra t-shirt e felpe, in puro stile grunge sulle quali spiccano i disegni visionari e le frasi iconiche realizzate a mano dallo stesso Kurt Cobain.

Il leader dei Nirvana rivive, dunque, nelle sue stesse opere non solo musicali ma anche artistiche. A venticinque anni esatti dalla sua scomparsa, la figlia ha voluto omaggiarlo a suo modo, creando un’intera collezione di abbigliamento usando come stampe alcuni disegni da lui realizzati negli anni di gloria della sua carriera e mai utilizzati. Per la prima volta in assoluto disegni, schizzi e frasi realizzate dalla mano del cantautore di Aberdeen hanno trovato vita mostrandosi al pubblico in una veste inusuale. Capi che attireranno, sicuramente, l’attenzione non solo di fan e nostalgici degli anni ’90 ma anche di collezionisti. Scheletri, ragni, uomini stilizzati e crocifissi: disegni a mano libera che spiccano su magliette e felpe, oggi in vendita sullo shop del sito dedicato al cantate.

La collezione è, infatti, già disponibile online e acquistabile nei grandi magazzini americani Barneys e in quelli inglesi di Selfridges. Ma si arricchirà di nuovi pezzi a partire dal 2020. Commemorare il cantante dei Nirvana non è però l’unico scopo di “Kurt was here”. La figlia d'arte, che anni fa debuttò nella musica come il padre, ha fatto sapere che parte del ricavato delle vendite sarà, infatti, devoluto alla Jed Foundation, un ente no profit per la prevenzione ai suicidi e ai disturbi emotivi degli adolescenti.