Kylie Jenner, festa sexy in stile Handmaid's Tale: esplode la polemica

Piovono aspre critiche su Kylie Jenner, a causa di una festa a tema da lei organizzata.

Come riporta l’Independent, in occasione del ventiduesimo compleanno della sua amica Anastasia Karanikolaou, l’imprenditrice nel settore cosmetico ha trasformato la sua casa nel set di “The Handmaid’s Tale”, la serie televisiva tratta dall’omonimo romanzo scritto da Margaret Atwood.

La serie - la preferita di Jenner - è ambientata in un presente distopico in cui gli Stati Uniti, a seguito dell’inquinamento e di un’ondata repressiva, hanno subito un colpo di stato trasformandosi in Gilead, una società in cui alle donne è vietato leggere, lavorare - a meno che non si tratti di lavori domestici che vengono espletati dalle cosiddette Marte - avere possedimenti in denaro o proprietà. Nell’organizzazione femminile della società ci sono le cosiddette Ancelle, scelte tra le poche donne ancora fertili - vestite di rosso, con un cappellino bianco, sul modello di quelli indossati dagli amish - che sono obbligate a subire stupri rituali dai Comandanti, per dar loro la prole desiderata e ripopolare la nazione. La storia è post-apocalittica e descrive delle comunità private quasi sempre dell’amore, nonché dei luoghi di punizione: le Colonie, in cui le donne vengono inviate a spalare rifiuti tossici fino alla morte per avvelenamento.

Oh dear God, has nobody told Kylie Jenner what the Handmaid’s Tale is actually about? pic.twitter.com/8JyLrAygjX — Evan O'Connell (@evanoconnell) 10 giugno 2019

Jenner ha organizzato una festa sexy a tema, con tanto di mantelle rosse e cappellini bianchi, simboli di Gilead affissi all’ingresso e cocktail con nomi parodistici, come “sia benedetta la vodka” - nella serie, una formula di saluto è “ sia benedetto il frutto ” - oppure “tequila sotto il suo occhio” - perché “ sotto il suo occhio ” è un’altra formula di saluto a Gilead. La star dei reality e le sue amiche si sono così divertite, abbigliandosi come le Ancelle della serie.

Sui social network - Jenner ha caricato un video tra le sue stories di Instagram - si sono fatte sentire molte critiche, soprattutto perché le Ancelle sono diventate con il tempo il simbolo della difesa ai diritti delle donne in tutto il mondo. Per questa ragione, molti hanno bollato la scelta di Jenner come “ offensiva ”, accusandola di “ privilegio e ignoranza ”. Al momento, l’imprenditrice non ha ancora risposto ufficialmente.

