Kylie Jenner incinta? Gli haters l'accusano di essere una pessima sorella

Secondo il "Daily Mail" che ha pubblicato il video incriminato e adesso non più reperibile su Instagram, Kylie Jenner sarebbe nuovamente incinta e aspetterebbe il suo secondo bambino sempre dal fidanzato/rapper Travis Scott che mesi fa l'aveva tradita per poi fare di tutto per riconquistarla. A quanto pare sembra esserci riuscito al punto da convincere Kylie, da cui ha già avuto la piccola Stormi, 18 mesi, ad avere un altro figlio insieme.



Nel video del 35esimo compleanno di sua sorella Khloé Kardashian, super modella americana, Kylie si sarebbe inavvertitamente lasciato sfuggire il lieto annuncio, gridando felice: "Sono incinta!", in un video realizzato durante la festa proprio da Khloe che, in quel momento, stava filmando l'incredibile cabaret di paste e torte preparate per il suo compleanno.

Nella clip si sente una voce che sembra proprio quella della ricca billionaire del clan Kardashian che ha così rubato (involontariamente?) la scena alla sorella, altro motivo per cui il video, dapprima postato da Khloé sul suo profilo Instagram, potrebbe, secondo i maligni, essere stato rimosso non per proteggere un segreto, ma per ripicca, dato che stampa e follower, non appena si è diffusa questa notizia, hanno preso a interessarsi solo di Kylie, snobbando completamente la news del compleanno della Kardashian. Ammesso, come però in tantissimi sembrano pronti a giurare, che si tratti davvero della voce della Jenner...



" Certo che per una volta poteva lasciare che fosse il giorno di Khloé... per me l'ha fatto apposta! Tutte le luci devono essere sempre su di lei " incalzano intanto gli hater che esprimono sui social completa solidarietà alla biondissima Kardashian e considerano Kylie " un po' viperetta come sorella. Non era il momento giusto, quello era il giorno di Khloé, ma evidentemente non sa guardare oltre il suo ombelico. Che egoista! ", le scrivono accusandola di aver rovinato il compleanno della sorella con la sua smania di protagonismo.



La 21enne aveva comunque già più volte espresso il desiderio di allargare la sua famiglia e pare sulla via giusta per realizzare questo sogno così intimo e privato. Quelli di gloria, che l'hanno vista incoronata da "Forbes" come la più giovane self made billionaire di tutti i tempi, superando di gran lunga persino Mark Zuckenberg di Facebook, grazie alla versatilità delle sue doti di imprenditrice dei social,moda e beauty, per lei sono nulla di fronte alla gioia di diventare ancora madre, perchè per lei i figli vanno fatti da giovane.



Pur mancando ancora l'annuncio definitivo, in migliaia sui social le fanno tanti auguri per la bella notizia, mentre gli hater non mancano di scriverle che " è assurdo essere già madre di due figli a soli 22 anni. Vabbè che li mollerai alla tata, ma sei ancora così giovane. Troppi soldi ti annoiano?! Non sai che fartene? Un bambino non va usato per colmare un vuoto! " fino a colpire, cosa non nuova, il compagno Tristan Scott che non la vuole sposare, l'ha più volte tradita, " eppure non la lascia o, meglio, non lascia i suoi soldi ".



" E vi stupite? - gli fa eco un altro hate - Come musicista non vende granché, ma come padre dei figli di Kylie potrà avanzare molte pretese economiche anche se lei dovesse piantarlo. Resterà attaccato come una sanguisuga... Kylie svegliati! ".

Intanto da tutti i social del clan Kardashian-Jenner non arrivano nè conferme né smentite. Tutto tace, anche se per lo stesso "Daily Mail" non ci sono dubbi: la voce in sottofondo è proprio della bella Kylie Jenner.

Non ci resta che aspettare.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?