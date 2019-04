Kylie Jenner manda in tilt Instagram col seno che esplode dal sexy abito animalier

Look super sexy per Kylie Jenner, la multimilionaria sorellastra di Kim Kardashian che su Instagram ha pubblicato una sensuale gallery di sue foto in bianco e nero che sembrano ispirate alle campagne stampa siciliane di Dolce & Gabbana.



Le immagini infatti, hanno quasi un fascino mediterraneo. D'altronde la bella regina di Instagram è di origini mediorientali, armene per l'esattezza, e si vede. Se i due stilisti la vedessero in questa posa che ricorda le maggiorate di un tempo e le bellezze che negli anni hanno scelto per interpretare lo spirito della Sicilia, come la loro musa Monica Bellucci, probabilmente la ingaggerebbero subito per la loro prossima campagna pubblicitaria.



Con i lunghi capelli bruni che le scendono morbidamente sulle spalle, gli occhi evidenziati da un tocco di eyeliner decisamente anni Sessanta, in puro stile Sophia Loren, e le splendide labbra carnose, Kylie Jenner è decisamente una delle donne più affascinanti del mondo.

Nella gallery pubblicata su Instagram posa mettendo ben in evidenza il suo florido seno, contenuto a fatica dal bustier maculato del vestito che termina con una minigonna in velluto nero stretch, assolutamente perfetta per mostrare le sue gambe da urlo.



Con le spalline del sexy abito maculato opportunamente abbassate in modo languido e seducente, Kylie Jenner sa sempre come sconvolgere i suoi fan su Instagram e fioccano commenti e like per questi suoi sexy selfie d'autore, molto sensuali e raffinati.



