Kylie Jenner massacrata dai social per la sua nuova macchina di lusso

C’è una nuova tendenza social nell'aria, quasi una rivolta tra i fan delle mega star a cui si chiede di smettere di esibire il proprio stile di vita lussuoso perché non fa più sognare come un tempo, ma genera solo rabbia e frustrazione.

La prima vittima è Kylie Jenner che ha dovuto cancellare da Instagram la foto della sua nuova Bugatti Chiron da 3 milioni di dollari dopo che a migliaia i suoi follower le hanno scritto di vergognarsi per il suo modo volgare di ostentare ricchezza quando nel mondo c’è gente che muore di fame.

La miliardaria del clan Kardashian-Jenner è stata letteralmente massacrata via social dai commenti dei suoi fan che ora, dopo anni passati a osannare i post in cui posava con quanto di più lussuoso esiste al mondo, hanno iniziato a vederla in un modo del tutto diverso, prendendo a considerarla solo una ricca insensibile che nulla sa dei problemi della gente comune, essendo nata e cresciuta nel jet set.

Come si legge su “Page Six”, che ha recuperato alcuni dei commenti mossi alla Mogul di Instagram, sono in tanti a scriverle: " Oh certo! Eccoti con un'altra super car mentre ci sono persone che lottano per sbarcare il lunario e nutrirsi. Sono felice per te, ma accidenti quando per te sarà abbastanza? ”.

La miliardaria 22enne, infatti, già in passato aveva mostrato su Instagram il suo costoso parco macchine comprendente due Range Rover, una Rolls Royce, una Porsche, una Lamborghini e una Ferrari.

Ma, per l’appunto, “ quando sarà abbastanza per te? Come puoi giustificare l’acquisto di un’altra auto costosa che non ti serve a niente se non a sbattere in faccia la tua ricchezza a chi non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena? ”, tuonano in tanti, sottolineando come con tutto quel denaro “ avresti potuto sfamare chi ne ha bisogno, ma tu non sai cosa vuol dire avere bisogno e per questo motivo ho deciso di non seguirti più ”.

Molti dei suoi 147 milioni di follower, a quanto pare, si sono stancati di vedere la Jenner esibire la sua ricchezza “ guadagnata non col sudore ma mostrando il tuo c**o e lanciando una linea di trucchi che può permettersi solo chi non ha come priorità nella vita quella di nutrirsi, pagare l’affitto, il mutuo, bollette ”.

Per mettere un freno alle critiche e tamponare l’emorragia di follower che stanno smettendo di seguirla in polemica con i super ricchi come lei, la Jenner ha rimosso la foto, consapevole che mostrare il lusso di cui si dispone non paga più, non fa più sognare i suoi follower, anzi è controproducente in termini social.

Con i follower che le chiedono di dare un taglio proprio a ciò che le riusciva meglio e l’ha resa famosa, ossia il mostrare il suo stile di vita sontuoso, a Kylie Jenner per riguadagnare il consenso perduto non resta che mostrare di più il suo corpo, in particolare il suo famoso lato b di cui nessuno si è mai lamentato, anzi, piuttosto che la sua ricchezza.



