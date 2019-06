Kylie Jenner fa un passo falso su Instagram

Mostrandosi super sexy in lingerie verde smeraldo di raso, Kylie Jenner ha commesso l'errore di ammettere, senza volerlo, che per il suo famoso lato B, con cui è in competizione perenne con la sorellastra Kim Kardashian, è costretta a indossare capi con modifiche senza le quali non potrebbe infilarsi nessun pantalone, abito o gonna in commercio, a meno che non sia in un tessuto elasticizzato.

Per via del suo straripante derrière, che in tanti ritengono frutto di diversi interventi estetici che ne hanno aumentato in modo innaturale volume e forme, il suo griffatissimo guardaroba sembrerebbe essere per forza di cose composto da capi che devono essere sempre modificati con aggiunta di stoffa e apertura di tutti i cugni per adattarsi alle sue giunoniche curve.

Nella sexy immagine, già cliccatissima e visualizzata da oltre sei milioni di persone, la splendida influencer americana posa sdraiata su un fianco su un divano, con indosso solo un reggiseno e dei jeans attillatissimi da cui fanno capolino un paio di tanga decisamente hot.

Lo scatto super sexy ha calamitato, come Kylie desiderava, tutta l'attenzione sul suo famoso lato B, ma osservando bene i passanti del jeans, dove andrebbe infilata una cintura, sono in tanti ad essersi accorti che qualcosa non quadrava.

Il denim delavé indossato da Kylie, infatti, è stato modificato in modo evidente sul retro dove si nota un'impuntura che indica che il capo è stato ampiamente allargato perché potesse essere calzato senza difficoltà. I passanti sono situati ad altezze diverse perché la cintura deve tirare su il jeans in particolar modo sui fianchi. Senza questa soluzione questo modello di pantalone, realizzato nella classica tela rigida genovese, non avrebbe nessuna possibilità di aderire ad un corpo così particolare.

Epic fail quindi per Kylie Jenner che, per mostrarsi più sexy che mai, svela più del dovuto, ma non in centimetri di pelle, com'era nelle sue intenzioni. Sono quelli di stoffa, infatti, a tradire la billionaire del clan Kardashian, facendole compiere un clamoroso passo falso: proprio lei che tanto esalta le forme over e plus non ha jeans che le calzino senza che prima non siano stati modificati con strategici trucchetti sartoriali.



