Kylie Jenner costretta al ricovero dopo lunghi giorni di malessere

Brutta tegola per Kylie Jenner, che nella notte ha comunicato ai suoi seguaci di non poter partecipare alla Paris Fashion Week. Venerdì, infatti, la giovanissima milionaria avrebbe dovuto prendere parte al prestigioso evento Balmain per presentare la collezione di make-up realizzata in collaborazione con il famoso designer Olivier Rousteing. La sorella di Kim Kardashian è una delle più giovani milionarie self-made, che ha trovato nell'industria del make-up la sua miniera d'oro. Ad annunciare l'assenza dagli eventi mondani parigini è stata la stessa Kylie Jenner nella serata di ieri tramite un tweet, che ha spaventato notevolmente i suoi seguaci.

“ Sono molto malata e non posso viaggiare. Sono dispiaciuta di perdere questo show ma sono certa che il mio splendido team e i miei amici che sono in città per l'evento sapranno come aiutarmi per mantenere lo spirito ”, scrive Kylie Jenner, spiegando che per lei realizzare questa collaborazione con uno dei designer più importanti del momento è stato un sogno. Si sente orgogliosa del lavoro realizzato insieme a Oliver Rousteing, con il quale è riuscita a fondere tutti gli elementi della loro amicizia e della creatività per creare una linea di prodotti unica. “ Sono certa che voi guarderete l'evento insieme a me venerdì, sarà epico e non vedo l'ora ”, conclude la Jenner prima di congratularsi con Rousteing per l'ottimo lavoro svolto.

Questo avveniva prima del ricovero ospedaliero, avvenuto a causa dell'intensificarsi dei sintomi della malattia, che sembrerebbe essere una fortissima forma influenzale. Chi segue Kylie Jenner sui social ha potuto constatare lo stato di salute della ragazza, che domenica scorsa ha dovuto saltare la partecipazione ai Grammy assieme alle sorelle Kim e Kardashian e Kendall Jenner.