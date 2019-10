Kylie Jenner fa affari grazie alla sua versione di Rise and Shine di Ariana Grande

C'è un motivo se Kylie Jenner è la miliardaria del clan Kardashian-Jenner. La 22enne qualche giorno fa ha postato sul suo canale YouTube un video in cui mostrava gli uffici della sua azienda di make up, la "Kylie Cosmetic" e, passando da un piano all'altro della grande struttura, chiudeva il video aprendo la porta della stanza dei giochi di sua figlia Stormi che in quel momento stava dormendo in una culla bianca. Per svegliarla dal riposino, Kylie le ha intonato dolcemente "Rise and Shine" di Ariana Grande (letteralmente, dall'inglese: “Alzati e splendi”), svegliando la bambina e stringendola poi a sè in un tenero abbraccio.

Il tono molto dolce del vocalizzo improvvisato dalla Jenner ha intenerito il web e conquistato i social e c’è persino chi ha impostato la voce di Kylie come suoneria del suo cellulare per svegliarsi al mattino con qualcosa di più delicato del solito trillo. E non è finita qui. Il video ha ottenuto più di 10 milioni di visualizzazioni, regalando di riflesso anche ad Ariana Grande tantissima pubblicità al punto che la cantante starebbe pensando a un remix della sua hit con incisa anche la voce della Jenner nel ritornello. Ma in attesa che le due star si mettano d'accordo, soprattutto dal punto di vista economico, la Jenner ha pensato bene di non perdere tempo e di monetarizzare subito il trend, lanciando sul mercato, come riporta Metro UK, una linea di linea di abbigliamento con lo slogan "Riiise and Shiiine" che sta vendendo alla grande. Da notare che per evitare accuse di plagio Kylie si è già messa al riparo scrivendo le parole “rise” e “shine” ciascuna con tre “i” al posto di una sola.

Per ora i modelli più venduti sono due ampie felpe per lui e per lei, con sovrimpressa la scritta “Riiise and Shiiine”, qualche nota musicale, e persino il volto della stessa Kylie, ma solo nella versione al femminile. La sua ormai affermata e famosissima linea di make up non ha reso Kylie solo miliardaria, ma le ha affinato il fiuto per gli affari, anche quelli da cogliere al volo quando si tratta di sfruttare i trend del momento, pur fuggevoli che siano, giusto il tempo di guadagnarci, prima che passino di moda.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?