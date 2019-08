Kylie Jenner si imbarca con un abito da sposa: presto le nozze?

È mistero abito bianco per Kylie Jenner: la più piccola della famiglia Kardashian-Jenner è partita alla volta dell'Italia con gli affetti più cari, per festeggiare i suoi primi ventidue anni. La diva di Instagram sarebbe stata immortalata mentre saliva a bordo del jet privato con il compagno Travis Scott, la piccola Stormi, alcuni amici di famiglia, la madre e qualche assistente. Ma a fare scalpore non è stato il lusso della situazione, ma la presenza di due abiti sospetti sorretti dal personale di terra: uno dei due sbucava dalla cover bianca, mostrado uno strascico misterioso. Il gossip è subito impazzito rimbalzando da una parte all'altra del Pianeta: voci di corridoio vederebbero la situazione compleanno evolversi nella celebrazione privata del matrimonio dell'imprenditrice con il padre della figlia.

Kylie Jenner boards private jet with 'wedding dress' while joined by Travis Scott and family ahead of 22nd birthday https://t.co/rRzUFsZfHr — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 7 agosto 2019

Nonostante il tutto sia stato più volte negato dai portavoce della coppia, il mistero avvolge queste celebrazioni in grande stile. I festeggiamenti hanno già preso vita in casa della Jenner dove Travis l'ha accolta, ricoprendo il pavimento dell'ingresso con un tappeto di petali di rose rosse. Uno spreco di soldi e fatica, secondo moltissimi follower, ma sicuramente molto scenografico con tanto di doni in bella vista: non è passato inosservato il divanetto a forma di labbra rosse regalatole da Kim Kardahsian.

Kylie ha documentato tutto attraverso le sue Instagram Stories, compresi gli allestimenti umani, ovvero una serie di persone vestite in abito e giacca con tanto di mani e testa realizzata con i fiori. Un'accoglienza davvero unica per gli ospiti che potranno accedere all'esclusivo evento, una celebrazione che avrà luogo sopra il lussiosissimo yacht Tranquility da 250 milioni di dollari, affittato al costo irrisorio di 1.2milioni di dollari la settimana. E mentre la famiglia e le sorelle stanno viaggiando per raggiungere Kylie per l'occasione, in molti credono che il compleanno in realtà sia l'occasione per un matrimonio a sopresa.

