Kylie Minogue compie 50 anni

Musica, cinema, televisione. Anche se Kylie Minogue è prevalentemente una popstar sono molti gli ambiti del mondo dello spettacolo esplorati dall'artista australiana in oltre trenta anni di carriera - tra cui anche la moda.

Oggi Minogue compie 50 anni, essendo nata il 28 maggio 1968. Il mese scorso è uscito "Golden", ultimo disco della popstar australiana con un tocco di country, che all'inizio dell'anno era stato anticipato dal singolo "Dancing" e poi a marzo da un altro singolo, "Stop Me From Falling".

Dopo la gavetta di rito, Kylie Minogue fu lanciata a metà degli anni '80 da una soap opera, "Neighbours", andata in onda per tre anni. La musica arriva quasi per caso, dopo che la popstar fu scoperta durante una serata benefica e questo la portò nel 1988 a incidere il suo primo album "Kylie".

In questi trenta anni, ci sono stati 14 album e in molti casi i suoi brani o le sue collaborazioni sono diventate iconiche. Tra i brani più celebri "I Just Can’t Get You Out Of My Head" - che in Italia è stata riarrangiata anche da Carmen Consoli - e la sua collaborazione con il connazionale Nick Cave, che la portò alla realizzazione di un album "Impossible Princess". Due anni prima era uscito il disco "Murder Ballads" di Cave, con il duetto "Where The Wild Roses Grow" - un pezzo con un videoclip melanconico che racconta di un femminicidio.