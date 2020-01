L’amico di Harry avvisa: “Subito un accordo o sarà guerra tra i Sussex e i reali”

Tom Bradby, grande amico del Principe Harry, sembra essere non solo l’unico giornalista gradito ai Sussex,ma anche una sorta di loro portavoce, un messaggero che racconta ai media ciò che Harry e Meghan non possono dichiarare in prima persona. Già autore della discussa intervista della ITV in cui i Duchi del Sussex esprimevano, durante il loro viaggio in Sudafrica, tutto il loro malessere per essere perseguitati dai tabloid e Meghan con gli occhi lucidi diceva: " Ormai sopravvivo, non vivo" , è tornato a farsi sentire sul Times di Londra, paventando dichiarazioni-bomba contro la monarchia da parte dei due giovani ribelli se non otterranno ciò che chiedono.

I Sussex non ci stanno ad essere accusati di avidità e narcisismo. I tabloid inglesi si sono scatenati nel definire la Megexit come " calcolata da mesi per mantenere solo i privilegi da reali, rinunciando agli obblighi" , mentre è previsto per domani il vertice risolutivo a Sandringham tra il Principe Harry e la Regina Elisabetta II, alla presenza anche del padre Carlo e del fratello maggiore William, mentre pare che Meghan sarà in collegamento satellitare da Toronto, in Canada.

Su Page Six, leggendo le ultime dichiarazioni di Tom Bradby, " pare chiaro, data la tempistica dell’articolo, uscito alla vigilia del vertice reale, l’avvertimento lanciato alla monarchia inglese ad accogliere domani le richieste dei Sussex, altrimenti seguiranno rappresaglie volte a ledere l’immagine della Corona ". Bradby ha scritto, infatti, che " la Megexit del Principe Harry e Meghan Markle potrebbe prendere presto una brutta piega se i due decidessero di concedere un’intervista in tv per spiegare le loro ragioni ". E già i monarchici tremano ricordando il precedente di Lady Diana, che nella famosa intervista alla BBC svelò al mondo intero come era stata trattata dalla Royal Family e, in particolare, dal Principe Carlo e dalla Regina Elisabetta II.

Bradby sostiene che " i Sussex potrebbero attaccare la monarchia per spiegare come è nata la volontà di allontanarsi dalla Corte. Fossi nei panni dei reali avrei timore di ciò che Meghan potrebbe dire. Io qualche idea di cosa andrebbe in onda se lei e Harry rilasciassero una intervista completa ce l’ho... Sarebbe senza esclusione di colpi e non credo che direbbero cose molto carine ". E, mentre Bradby resta nel vago, sempre sul Times si legge che i cortigiani reali temono che Meghan possa definire i membri della Royal family " razzisti e sessisti ", danneggiando la reputazione internazionale della monarchia.

Bradby ha anche affermato che Harry e Meghan trovano che alcuni reali siano " gelosi e, a volte, ostili " nei loro confronti, chiarendo però che i due non si riferiscono " né alla Regina Elisabetta II né a suo marito, il Principe Filippo " e che queste " ripicche " sono iniziate subito dopo il loro matrimonio nel 2018, quando " sono state dette e fatte cose davvero sgradevoli ". A chi si riferisce Bradby? A William e Kate forse? Parrebbe di sì, almeno se si resta nella cerchia dei reali senior, dato che anche il Principe Carlo è da escludersi per via del solido legame col figlio minore e la simpatia che ha notoriamente mostrato per Meghan Markle che ha anche accompagnato all’altare il giorno delle nozze.