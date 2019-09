L’ex bodyguard ai fan: "Michael Jackson faceva finta di essere strano"

Matt Fiddes, guardia del corpo di Michael Jackson in una intervista esclusiva rilasciata a “Metro.co.uk” e diretta ai fan del cantante, ha rivelato che la storia delle maschere chirurgiche e quella del nastro sul naso che il re del pop indossava in pubblico non erano altro che delle trovate pubblicitarie.

“Non stava nascondendo nessuna operazione e non era vero che il naso gli si era staccato perché a furia di rimodellarlo la cartilagine era diventata sottilissima e fragile. Erano tutte balle inventate per i giornali”, ha rivelato Fiddes, per 10 anni al fianco di Michael Jackson.

L’uomo ha voluto rilasciare quest’intervista per far sapere ai milioni di fan del cantante che una volta entrato in casa, al sicuro tra le mura domestiche, Michael Jackson era una persona normale che non centrava nulla con il personaggio che si era creato a tavolino.

“ Sapeva come manipolare i media. Sapeva esattamente come ottenere le prime pagine. Aveva una riunione con lo staff non appena arrivava in città per inventarsi qualcosa di cui far parlare la stampa e il 90% delle volte funzionava sempre - racconta la guardia del corpo -. Gli bastava mettersi una maschera chirurgica sul viso o del nastro adesivo sulle mani o sul naso perché tutti parlassero di lui. Però sapete qual è la cosa più triste? Diceva sempre di volere che la sua vita fosse il più grande mistero sulla Terra. Ma, ora che è morto, tutto gli si è ritorto contro perché nessuno saprà mai com’era veramente, ma solo ciò che voleva sembrare ”.