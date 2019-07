L’ex moglie di Jeff Bezos è la single più corteggiata del web

MacKenzie Tuttle, dopo il divorzio dal marito Jeff Bezos, è diventata, secondo quanto riporta Page Six, la donna più ambita dal web, con migliaia di ammiratori che usano i social per farle la corte perché nel mondo reale non saprebbero come avvicinarla. L’ex moglie del fondatore di Amazon ha strappato al momento del divorzio un accordo di 38,3 miliardi di dollari che l’ha subito proiettata al 22esimo posto nella classifica stilata da Bloomberg delle 500 persone più ricche del mondo, mentre Bezos rimane stabile al primo posto.

Ora che MacKenzie ha tutti quei soldi, si sono detti i tanti pretendenti del web, non le resta che pensare a un nuovo amore con cui spenderli, visto che Bezos ha già voltato pagina e fa coppia fissa con la sexy conduttrice della Fox, Lauren Sanchez, la donna per cui ha lasciato la moglie dopo 23 anni di matrimonio. E “Page Six” cita persino i nomi degli spasimanti più appassionati che cercano di far leva non solo sullo status di single della 49enne, ma anche sul suo cuore da filantropa che l’ha vista negli anni impegnarsi in importanti progetti sociali.

Quanto ai pretendenti alla mano di Mackenzie sarebbe la loro tempistica a rendere quanto meno sospetto ogni loro impeto d’amore, come fa notare il tabloid americano, riportando i casi di uomini che hanno preso a bombardare MacKenzie con messaggi all’insegna del “ Ti prego, esci con me! ” o più espliciti, della serie: " Sei la milf più hot che abbia mai immaginato! ", scritti nei commenti ai tweet della MacCkenzie in cui mesi fa annunciava la separazione da Bezos e poi rendeva noti i termini del loro accordo di divorzio.

Nel difendere le loro buone intenzioni questi spasimanti fanno notare che prima del divorzio non avrebbero mai potuto inviare tweet e messaggini d’amore a una donna coniugata, ma adesso che MacCkenzie è tornata single si sentono più che legittimati a farsi avanti con lei, forti del fatto che, come scrivono sui social, “ l’amore è cieco, quindi perché mai non dovrebbe innamorarsi di un uomo comune in grado di renderla felice? Il suo patrimonio stellare le permette di ampliare il suo raggio d’azione senza doversi ridurre alla solita cerchia di milionari ”. La favola di Cenerentola continua a far sognare, anche se questa volta è declinata al maschile, con una principessa, e non più un principe, da conquistare.