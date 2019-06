"L’ho fatto di nuovo". La rivelazione di Bar Rafaeli: è incinta

Bar Rafaeli ha scelto un modo divertente per comunicare ai suoi fan (e al mondo) di essere incinta del terzo figlio. La top model israeliana, 34 anni, ha pubblicato un video curioso sul suo profilo Instagram nel quale annuncia la gravidanza. Il filmato, in un primo momento, sembra essere un lancio promozionale della nuova linea di occhiali della Rafaeli. Nel video Assi Azar, amico della modella e presentatore della televisione israeliana, sponsorizza il brand e poi invita la modella a dire due parole in merito.

Bar Rafaeli spiazza tutti, però, annunciando: " Sono incinta " nella sua lingua madre. L'aggancio giusto per la battuta finale del divertente Azar: " Non era già incinta solo un secondo fa? Sono così felice per lei. Per ora però non sembra molto incinta. In ogni caso, perché le servono tre bambini? ". Lei, che anche nelle due precedenti gravidanze aveva fatto un annuncio social, aveva lasciato intuire qualcosa già nella caption del post, dove scriveva: " OOPS I did it again" .

La modella, che dovrebbe essere al terzo mese di gravidanza, era dunque incinta già durante la presentazione degli Eurovision Song Contest dello scorso maggio dove, insieme ad Assi Azar, ha condotto lo show da Tel Aviv. Dopo Liv (3 anni) e Elle (2 anni) ecco dunque in cantiere il terzo erede della famiglia Ezra. La top model è infatti sposata dal 2015 all'imprenditore Adi Ezra con il quale condivide da sempre il desiderio di una famiglia numerosa.