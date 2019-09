Chiara Ferragni a Sanremo 2020?

Per ora si tratta solo di semplici indiscrezioni. Alcuni voci di corridoio avrebbero confermato la presenza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo del 2020, il primo condotto da Amadeus. Non dovrebbe essere una semplice comparsata quella dell’influencer che ha conquistato il cinema con il suo documentario e, dai i rumor che sono trapelati in rete, ci sarebbero delle trattative in atto fra gli organizzatori del Festival e l’entourage della Ferragni.

L’indiscrezione bomba ha fatto subito il giro del web, e i fan dell’influencer sono in trepidante attesa, ma fino a questo momento, non c’è nessuna conferma o smentita in merito al coinvolgimento della Ferragni alla kermesse canora. Non sarà una semplice ospitata. Si vocifera che la moglie di Fedez potrebbe presentare il Festival al fianco di Amadeus.

Per avere notizie certe bisognerà attendere i prossimi mesi, eppure il rumor si fa insistente, e in molti sperano di conoscere la verità che è celata dietro il pettegolezzo. Calcare il Teatro Ariston sarebbe il coronamento di un sogno per Chiara Ferragni, il punto di arrivo di un anno fatto di grandi successi e riconoscimenti. Le sue quotazioni infatti sono aumentate considerevolmente: è ambita dai marchi di moda più celebri al mondo e il suo "Chiara Ferragni: Unpostded", presentato al Festival del Cinema di Venezia, ha riscosso un notevole successo al botteghino, sbaragliando perfino la concorrenza.

Per ora l’influencer è a Parigi per l’annuale Fashion Week e si gode il mondo glitterato e modaiolo delle passerelle francesi.