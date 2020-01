L’ombra del tradimento sulla crisi tra Kate Middleton e il Principe William

Con Meghan Markle e il Principe Harry lontano da occhi indiscreti, la stampa inglese focalizza la sua attenzione sulle vicende di Kate Middleton e del Principe William. Per tutto l’arco delle feste di Natale, i Duchi di Cambridge sono stati letteralmente presi d’assalto dai tabloid dopo la diffusione di alcuni rumor, mai del tutto confermati. C’è aria di crisi nel matrimonio fra Kate e William? I ben infornati affermano che, da tempo, la loro unione vacilla e, a confermare i pettegolezzi, ci sarebbero tutta una serie di pettegolezzi e di piccoli gesti: da quello che è accaduto in tv durante uno show culinario, fino alla cartolina di Natale senza la presenza di Kate. Ci sarebbe però un colpo di scena.

Secondo uno dei giornalisti più accreditati del The Sun, uno dei tanti che segue da vicino la vita dei reali inglesi, tra Kate e William la situazione è molto più complicata del previsto tanto che a palazzo si parlerebbe già di divorzio. Secondo Dan Woorton la colpa sarebbe proprio di Rose Hansbury. La ex modella e amica dei Duchi di Cambridge torna prepotente nella vita di Kate e William dopo un lungo periodo di silenzio. Lo scorso anno, già sono trapelate alcune voci in merito a un’amicizia particolare tra il duca e la ex modella, pettegolezzi che sono stati subito messi a tacere perché Kate ha fatto in modo di allontanare Rose quanto più è possibile dalla vita di corte. Infatti della confidente dei duchi si sono perse letteralmente le tracce, eppure come afferma il giornalista del tabloid, la sua sarebbe una presenza fissa nella vita di William. Il duca avrebbe tradito, anche più volte, la fiducia di Kate tanto da spingere la duchessa ad allontanare Rose per evitare la diffusione di rumor compromettenti. Per un lungo periodo pare che la situazione sia stata messa a tacere, ma le voci di corridoio ora sono tornate più forti e irruenti che mai. Gli esperti parlano di un vero e proprio tradimento da parte di William, e affermano che Kate sta mordendo di rabbia e gelosia per l’affronto del marito.

A dare ma forte alle dichiarazioni del giornalista, ci ha pensato anche Giles Coren, presentatore tv, il quale sui social più spesso avrebbe confermato tutti i pettegolezzi dopo aver intervistato una fonte interna di palazzo. Peccato che il suo account Twitter è stato disattivato e di questi messaggi non c’è nessuna traccia. Eppure per i duchi c’è ancora una speranza per tornare il sereno. Nel giorno del compleanno di Kate, William potrebbe chiedere umilmente il perdono della Middleton con un gesto di amore plateale.