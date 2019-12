Ladri in casa di Benedetta Rossi: "Sono i miei fan"

Brutta avventura natalizia per Benedetta Rossi, nota foodblogger del canale Fatto in casa da Benedetta, che ha subito l'invasione domestica di un ladro di appartamento, che fortunatamente non ha fatto in tempo a portare via nulla dalla sua abitazione. A raccontarlo sono stati la stessa influencer e suo marito dopo la grande paura.

Pare che la coppia fosse a casa di parenti per una delle classiche cene prenatalizie e, come spesso accade in epoca social, Benedetta Rossi ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram. È una consuetudine divertente e simpatica per coinvolgere gli amici, i conoscenti e, nel caso dei volti noti, i fan nella propria vita ma può avere risvolti poco piacevoli, come ha purtroppo provato sulla sua pelle Benedetta Rossi. " Siamo andati da zia Giulietta, abbiamo pubblicato una story di noi a tavola e tempo 5-6 minuti ci è suonato l'allarme a casa. Cari ladri, a casa nostra non ci stanno né gioielli né soldi né casseforti. Grazie per averci rovinato la serata ", ha raccontato tra le lacrime la donna, provata dalle emozioni di questa brutta disavventura.

Il pensiero più grande di Benedetta e di suo marito Marco è stato immediatamente per il loro cane Nuvola, che purtroppo non è in perfetta salute. L'amico peloso di Benedetta Rossi soffre di alcune patologie, ha problemi di deambulazione e di vista, pertanto temevano che potessero fare del male proprio a lui. " Non gli hanno fatto niente. Ha una mobilità limitata e non ci vede bene. A casa nostra non troverete niente, tranne un paio di macchine fotografiche che ora porterò via ", ha detto Marco prima di raccontare che a casa dei loro vicini, invece, hanno fatto in tempo a portare via la tv. Per lanciare un segnale ancora più forte, la coppia ha pubblicato anche il video delle videocamere di sorveglianza, nelle quali si vede un uomo incappucciato con un passamontagna che si aggira nell'abitazione.

Tutto è bene quel che finisce bene, il ladro non ha rubato nulla e il cane Nuvola non ha subito ripercussioni. Di certo resta la paura per quello che sarebbe potuto accadere per la sensazione di impotenza davanti a questi fatti. La coppia ha immediatamente sporto denuncia nei confronti del malvivente e gli inquirenti sospettano si tratti di un piccolo ladruncolo della zona. Tuttavia, Benedetta Rossi ha una sua teoria su quanto accaduto e chiama in causa proprio i social. Secondo lei, chi le è entrato in casa è un suo follower su Instagram, perché l'antifurto è suonato pochissimi minuti dopo la pubblicazione delle storie sul suo profilo. Questo avrebbe dato una sorta di via libera, comunicando che l'abitazione era sguarnita.