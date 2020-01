Ladri svaligiano la casa della top model Ceretti

Un inizio anno da incubo per Vittoria Ceretti, la top model originaria di Brescia e protagonista delle passerelle internazionali. Secondo quanto riporta il Giorno, i ladri si sarebbero introdotti nel suo appartamento in Zona Carrobbio a Milano, portando via abiti e gioielli, per un bottino da capogiro.

Nei primi giorni del 2020, la banda dei topi di appartamento non è andata in vacanza e a Milano, tra maxi colpi portati a termine (come il furto di migliaia di euro in orologi, monete d'oro e lingotti) e furti non riusciti (quando la cassaforte è rimasta incastrata nell'ascensore), non ha risparmiato nemmeno la casa della top model bresciana, in zona Carrobbio, tra via Torino e l'Università Cattolica.

I ladri si sarebbero introdotti nell'alloggio della Ceretti forzando la porta sul retro. Il furto è stato scoperto lo scorso venerdì pomeriggio. Secondo le informazioni rese note dal Giorno, lo stabile sarebbe dotato di un sistema di sorveglianza: per questo gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere, nel tentativo di capire, prima di tutto, quando sia stato portato a termine il furto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica, che hanno analizzato gli oggetti e le stanze, per rintracciare qualche segnale utile per mettere i poliziotti sulla giusta pista.

Il colpo avrebbe fruttato ai ladri un bottino non indifferente. Stando a quanto risulta al quotidiano, infatti, dall'appartamento di Vittoria Ceretti sarebbero spariti circa 30mila euro di gioielli, 50mila euro in capi d'abbigliamento e un migliaio di euro in contanti.

Vittoria Ceretti è una delle top model più quotate sulle passerelle internazioni. Iniziò la sua carriera partecipando al concorso Elite Model look nel 2012 e, due anni dopo, esordì con Dolce&Gabbana, per la collezione primavera/estate. Centinaia le sfilate a cui ha partecipato, da New York e Londra, fino a Milano e Parigi, sfilando per stilisti del calibro di Chanel, Versace, Etro, Salvatore Ferragamo, Dior, Valentino e Louis Vuitton. Nel 2017, quando ancora non aveva 19 anni, il volto della top model è comparso sulle copertine del magazine Vogue e, nello stesso anno, è stata nominata Model of the year, per l’annuale Readers’ Choice Awards.