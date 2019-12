Lady Alba manda in delirio i follower sui social

Jordi Alba è arrivato alla sua ottava stagione con la maglia del Barcellona. Il 30enne di l'Hospitalet de Llobregat finora ha messo insieme 312 presenze condite da 16 reti in tutte le competizioni ed è sempre stato il punto di riferimento sulla fascia sinistra, meno in questa stagione dove ha comunque messo insieme 12 presenze e qualche problema fisico di troppo.

Jordi è cresciuto nelle giovanili di Barcellona prima, Cornellà poi e Valencia infine. Nel 2007 fa il suo esordio in terza divisione con il Mestalla, mentre l'anno successivo passa al Gimnastic in seconda divisione spagnolo. Fa il suo esordio in Liga a quasi 20 anni con la maglia del Valencia con cui in tre anni, fino al 2012, si fa conoscere al grande calcio mettendo insieme 110 presenze e sei reti in tutte le competizioni.

Il Barcellona si accorge di lui e lo riporta all'ovile a distanza di sette anni dal suo addio alle giovanili per soli 14 milioni di euro. Alba, si consacra in blaugrana dove diventa uno dei migliori terzini sinistri in Liga e in circolazione per diversi anni. Il classe '89 ha vinto tutto con i catalani: cinque campionati, tre Supercoppe di Spagna, quattro coppe di Spagna, una Champions League, una Supercoppa Europea e un mondiale per club.

L'obiettivo del Barcellona e di Jordi Alba è quello di tornare a vincere dopo qualche stagione amara la tanto desiderata Champions League. Jordi è anche uno dei punti di forza della nazionale spagnola allenata da Luis Enrique con cui finora ha messo insieme 70 presenze impreziosite da otto reti e soprattutto dalla conquista dell'Europeo nel 2012 in Polonia-Ucraina con le Furie Rosse che vinsero per 4-0 la finale contro l'Italia di Prandelli con Alba che segnò il 2-0. In quella sfida andarono in rete anche David Silva, Juan Mata e Fernando Torres.

Lo spagnolo è un uomo molto fortunato in campo e fuori dato che ha una relazione ormai stabile da anni con la sexy Romarey Ventura che ha un grande seguito sui social con oltre 400.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le tante foto della moglie di Jordi che di professione fa la modella e che è anche mamma del piccolo Piero. Gli ultimi scatti di Alba e Romarey li ritraggono intenti a festeggiare il Natale e le due istantanee hanno raccolto oltre 20.000 like e una serie infinita di commenti.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?