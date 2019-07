Lady Bendtner festeggia l'anniversario con Niklas: follower scatenati

Niklas Bendtner è un attaccante di 31 anni che milita nel Rosenborg. L'ex giocatore di Arsenal e Juventus ha spesso avuto una vita di eccessi fuori dal rettangolo di gioco come quando aggredì un tassista nel settembre del 2018. Niklas, infatti, ebbe un vero e proprio alterco con l'autista del taxi per una discordanza sulla tariffa da pagare. Per quel reato il classe '88 fu condannato a dover pagare una multa di circa 11.300 corone, circa 1.500 euro con il suo avvocato che aveva annunciato il ricorso: "Nicklas, ovviamente, sarebbe stato licenziato. Pertanto, abbiamo scelto di appellarci al verdetto. Siamo lieti che la sentenza sia di 50 giorni e non dei tre mesi che il pm aveva richiesto. Non siamo d'accordo con la decisione, specialmente riguardo ai calci".

Bendtner, per questa bravata, trascorse 50 giorni agli arresti domiciliari e postò il tutto su Instagram scatenando i commenti dei suoi tanti follower. La sua vita sentimentale, però, non è così turbolenta dato che è allietata ormai da sei anni dalla bellissima Philine Roepstorff, la sexy modella che gli ha pure dedicato un tatuaggio. La donna vanta oltre 300.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video che la ritraggono in posizioni sexy, provocanti o in scene di vita quotidiana. I due al momento stanno trascorrendo le vacanze a Capri e per festeggiare il loro anniversario ha pensato bene di postare una foto, un giorno prima della partenza per l'Italia, con una didascalia simpatica: "Foto dal nostro delizioso appartamento sopra Copenaghen. Dove abbiamo trascorso i nostri momenti migliori. Congratulazioni a me per aver superato 1 + 5 anni con te! Ho bisogno di una medaglia e di un regalo davvero magnifico per l’anniversario”.