Lady Crouch manda in tilt i follower: gli scatti in spiaggia sono mozzafiato

Peter Crouch ha deciso di ritirarsi all'età di 38 anni e ha chiuso così la sua carriera con 204 reti in 729 presenze complessive con tutte le squadre con le quali ha giocato. L'ex Tottenham, Qpr, Portsmouth, Aston Villa, Norwich City, Southampton, Liverpool, Stoke City e Burnley ha anche realizzato 22 reti in 42 gettoni complessivi con la nazionale inglese e il 12 luglio ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo per godersi la famiglia e la sua sexy moglie Abbey Clancy.

La coppia ha da poco avuto il quarto figlio con Abbey che mesi fa aveva parlato così della sua ultima e inaspettata gravidanza: "La nostra reazione alla scoperta del quarto figlio in arrivo? “Ci siamo chiesti, tipo, com’è successo? Eravamo sinceramente scioccati sul come fosse stato possibile. Sono così noiosa in questo periodo. Ma ricordo di aver avuto paura di dirlo a Peter quando l’ho scoperto. Se ho fatto un test a casa? Ero impegnata in un servizio fotografico e la persona con cui lavoro mi ha detto: “Le tue tette sembrano davvero grandi. Mi sento molto fortunata ad avere un quarto figlio, ma quando aspettavo Johnny ero così malata e non potevo alzarmi dal letto. Sono finita anche in ospedale".

Nonostante abbia avuto di recente un figlio e ben quattro gravidanze alle spalle, la sexy Abbey sfodera un fisico mozzafiato e invidaibile che ha mandato in tilt i suoi quasi 500.000 follower su Instagram. I suoi ultimi scatti in spiaggia postati nella giornata di ieri hanno raccolto oltre 23.000 mi piace ed una serie infinita di commenti di apprezzamento per la modella inglese che è tornata in piena forma dopo l'ennesima gravidanza.

