Lady de Jong tira fuori le unghie: "Molte wags sono gelose"

Frenkie de Jong è stato sicuramente una delle grandi rivelazioni dell'Ajax di ten Hag che ha incantato in questa stagione in Champions League. Il giovane gioiello olandese, che di ruolo fa il centrocampista, ha attirato le mire dei più grandi club europei con il Barcellona che ha bruciato la concorrenza offrendo la bellezza di 80 milioni di euro ai Lancieri per accaparrarsi le sue prestazioni. de Jong è già proiettato nella nuova avventura e insieme per Barcellona partirà anche la bella fidanzata Mikky Kiemeney che sta già incantando sui social con quasi 350.000 follower.

Mikky ha rilasciato un'intervista ad Anna Nooshin parlando degli aspetti e negativi di essere diventata famosa: “L’anno scorso è stato un anno molto ricco di eventi, con molta attenzione a Frenkie e poi anche a me. E poi noti, all’improvviso noti, non vuoi dire subito invidia, perché poi sembra negativo, ma noti che ci sono continuamente volti che ti guardano male tra le wags. Tra di loro ci sono anche delle ragazze molto dolci, ma c’è sempre qualcuna che ti lancia uno sguardo arrabbiato. Poi senti che dicono: “Guarda di nuovo quello che sta postando, sta lavorando solo su Instagram”. Un vero peccato, se dai a tutti qualcosa, tutti saranno felici.”