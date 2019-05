Ecco perché Lady Diana usava due orologi

Lady Diana sfoggiava splendidi gioielli che ne esaltavano la bellezza e la grazia. Nell’arco della sua breve vita la principessa ha spesso usato il look, dai vestiti ai monili, per comunicare con il pubblico, lanciando messaggi che sottolineassero le sue scelte di vita. Il magazine Elle ha rintracciato uno di questi messaggi, presente in alcune fotografie che ritraggono una giovanissima Lady Diana, da poco sposata con il principe Carlo. In questi scatti piuttosto rari la futura mamma di William e Harry indossa al polso due orologi. Per lungo tempo questa scelta non è stata compresa fino in fondo. Poteva trattarsi di un di un vezzo come un altro. La principessa non si separava mai dal suo orologio, abitudine comune a molte persone del resto, ma perché portarne due?

Il vero motivo, spiega Elle, sta nell’origine di questi due oggetti. Uno degli orologi, infatti, è un regalo di Carlo per i 20 anni di Diana. Un Ellipse d’oro di Pateck Philippe da 4mila sterline che per la principessa divenne il simbolo del tempo che avrebbero trascorso insieme. Un tempo lungo e felice, così sperava. Quelli erano gli anni dell’ingenuità e delle illusioni per la moglie dell’erede al trono: indossare un regalo del marito le faceva credere in quell’amore svanito prestissimo e, forse, mai davvero esistito. Il secondo orologio, invece, apparteneva al principe Carlo. Lady Diana lo indossava quando lui era impegnato nelle partite di polo e non poteva metterlo. I tabloid hanno ipotizzato che questo gesto non fosse dettato solo dalla praticità, ma che fosse anche una sorta di scaramanzia: i due orologi portati insieme, uno accanto all’altro, avrebbero portato fortuna a Carlo, aiutandolo a vincere le partite.

C’è, però, anche un’altra ipotesi, decisamente più romantica: questa strana abitudine sarebbe stata dettata dal sentimento profondo che la principessa nutriva per suo marito. Indossando qualcosa di suo lo sentiva vicino, commenta Elle. Forse questa vicinanza la aiutava a credere che tutti gli ostacoli sarebbero stati superati, che sarebbe riuscita a costruire un rapporto basato sull’amore e la complicità. A quel punto perfino il ricordo di Camilla Parker sarebbe svanito dalla memoria di Carlo. Qui siamo, però, nel campo delle supposizioni e non sapremo mai cosa pensasse davvero Lady Diana. Conosciamo i tragici fatti della sua vita, i tradimenti, le ripicche che in un attimo spazzarono via tutto l’affetto contenuto nel gesto romanticissimo di indossare due orologi. Gli ammiratori di Lady Diana, però, lo ricordano bene e forse lo conosce anche il principe William. Anche il duca di Cambridge, qualche anno fa, ha regalato a Kate un orologio Cartier da 5mila euro. Inoltre, incastonato nella cassa, c’era uno zaffiro che ricorda molto quello dell’anello di fidanzamento che Carlo regalò a Diana.