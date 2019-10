Lady Diana in un triangolo amoroso fra Stallone e Gere. La rivelazione dal libro di Elton John

Sta per uscire l’autobiografia ufficiale di Elton John e, fin da ora, fanno tremare alcune rivelazioni sulla royal family. E fra queste scottanti verità spunta anche un aneddoto che riguarda proprio la vita di Lady Diana. La principessa triste era legata a Elton John da una profonda amicizia, tanto è vero che il baronetto le ha dedicato "Candle in the Wind", diventato poi uno dei suoi maggiori successi. L’artista però, nonostante la stima che aveva per la moglie del principe Carlo, non si è lasciato intimorire e nel suo libro ha raccontato retroscena molto particolari sulla vita di Lady Diana.

Secondo quanto si legge da alcune pagine del manoscritto, Lady D durante una cena organizzata a casa di Elton John, avrebbe conosciuto Richard Gere e Sylvester Stallone. All’epoca dei fatti la principessa aveva da poco divorziato da Carlo, quindi era libera dal giogo della corona ma non da quella dei media. Il cantante ricorda che la principessa subito è rimasta attratta dal fascino dell’ex Ufficiale Gentiluomo. La cena era però stata organizzata per un altro motivo. La principessa avrebbe dovuto conoscere Jeffrey Katzenberg, ex CEO della Disney, invece ha preso una svolta inaspettata. Diana ha chiacchierato per tutta la sera con Gere seduta con lui vicino al camino. Si sono trovati in sintonia perché entrambi avevano il cuore spezzato, ma si dovette difendere anche dalle avances di Sylvester Stallone. Elton John ricorda infatti che l’attore voleva a tutti costi trascorrere una notte d’amore con Diana, ma i suoi piani sono stati rovinati.

"Diana era una preda sessuale. Tutti la volevano – racconta il cantante -. Sia Gere che Stallone sono venuti quasi alle mani pur di conquistarla. Sono riuscito a evitare uno scandalo di proporzioni bibliche".