Lady Dimarco si prende la scena su Instagram

Nell'Inter di Antonio Conte fino a questo momento hanno trovato spazio tutti i giocatori di movimento che fanno parte della rosa. Anche Borja Valero e Federico Dimarco che sembravano i due oggetti misteriosi della stagione della Beneamata sono invece riusciti a ritagliarsi il loro spazio, di più l'esperto spagnolo, molto di meno il canterano dell'Inter che a gennaio potrebbe salutare la compagnia.

Dimarco è un milanese doc ed è cresciuto nelle giovanili nerazzurre dal 2004, quando aveva solo sette anni fino al 2014 quando ha fatto poi parte parzialmente della prima squadra. Il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini lo fa esordire in Europa League a soli 17 anni nel match casalingo di Europa League contro gli azeri del Qarabag. L'esordio in Serie A avviene qualche mese dopo l'11 maggio del 2015 contro l'Empoli di Sarri entrando al posto di Rodrigo Palacio nel finale di partita.

Dimarco ha poi fatto tanta gavetta Ascoli in Serie B, Empoli in Serie A, Sion in Svizzera, Parma l'anno scorso fino a quest'anno dove è rimasto all'Inter ma solo per completare la rosa di Antonio Conte. Il 22enne sarà infatti girato in prestito o a titolo definitivo con ogni probabilità al Parma che potrebbe perdere Dejan Kulusevski, che piace proprio all'Inter ma che è di proprietà dell'Atalanta. I due club nerazzurri si stanno accordando per la cessione dello svedese e in questo affare potrebbero rientrare oltre a Dimarco e Musa Barrow anche del denaro fino ad arrivare al valore di 40 milioni di euro.

Dimarco nella passata stagione punì i nerazzurri a San Siro con un gran gol dalla distanza ed esultò, questo gli costò molto dato che fu insultato da diverti "tifosi" sui social network. Il ragazzo però non si è curato di queste cose ed ha continuato per la sua strada e quest'anno, almeno per sei mesi, si è riguadagnato l'Inter. Federico è un ragazzo già maturo da tempo e con la testa sulle spalle nonostante i suoi 22 anni, già da un anno e mezzo infatti è padre della piccola Chloe, frutto dell'amore con la sua fidanzata storica, la bellezza acqua e sapone che corrisponde al nome di Giulia Mazzoccato.

I due sono inseparabili e nonostante lei non ami essere tanto in vista sui social vanta circa 4000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto che la ritraggono in diversi momenti di vita quotidiana. Difficilmente i tifosi nerazzurri la vedranno ancora al Meazza a gennaio perché il trasferimento del suo compagno sembra essere imminente durante il mercato di riparazione.



