Lady Gaga cade dal palco insieme a un fan durante uno show a Las Vegas

Lady Gaga ieri sera si stava esibendo a Las Vegas durante lo show “Enigma”, che fa parte della sua residency, quando ha avuto un rovinoso incidente sul palco, prontamente ripreso da migliaia di telefonini che hanno presto postato la clip della sua caduta sui social.

La popstar è finita letteralmente giù dal palco, senza però riportare gravi conseguenze, come hanno dichiarato in una nota stampa i membri del suo staff. Tutto è cominciato quando la Germanotta ha invitato a salire sul palco un suo fan in prima fila. Troppo fiduciosa della sua forza fisica si è fatta addirittura prendere in braccio mentre si stava esibendo in una canzone, ma a quanto pare in sollevamento pesi il suo “little monster”, come ama definire i suoi fan, deve fare ancora molto esercizio in palestra perché non ha retto il peso della diva che gli si era avvinghiata con le gambe attorno al corpo. Barcollante, il giovane ha presto perso l’equilibrio facendo scivolare entrambi giù dal palco.

Naturalmente, “the show must go on” e come ogni brava artista Lady Gga si è rialzata subito ed è tornata sul palco, completando la sua esibizione tra il plauso generale del pubblico. Nulla si sa al momento delle condizioni del fan caduto con lei. Quel che è certo è che in tanti dubitano che la popstar ripeta la bravata di invitare un fan sul palco e arrampicarcisi a cavalcioni. Peccato perché proprio la scorsa notte aveva segnato il ritorno della residency “'Enigma” di Lady Gaga a Las Vegas, che si era esibita qui l'ultima volta a giugno, ma la serata di apertura sarà ricordata probabilmente per questa epica caduta.

Quanto a Lady Gaga sui suoi social non fa menzione dell'accaduto, preferendo postare video e foto sulla sua preparazione per l’esibizione con una innovativa macchina da Pilates dietro le quinte.