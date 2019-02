Lady Gaga ha vinto l’oscar che Madonna ha sognato

Lady Gaga è riuscita laddove Madonna ha sognato questo momento per tutta la vita. Ha vinto un Oscar, anche se per una canzone e non per il film, ma comunque era lo stesso candidata come migliore attrice per “The Star is born”, cosa che Lady Ciccone ha provato a fare anche con registi di tutto rispetto come l’ex marito Guy Ritchie, o attori come Sean Penn suo primo grande amore.

Ma non c’è mai riuscita, colpa forse di un’eccessiva pressione, o del fatto che l’Accademy solo da pochi anni si è aperta a interpretazioni di attrici “non pure”. Ma, c’è anche da dire che la sua recitazione ha sempre fatto storcere il naso a molti. Aspre sono state le critiche per alcune sue interpretazioni, e anche per il film Evita a cui lei teneva particolarmente e in cui ha lavorato sodo anche se si trovava ai primi mesi di gravidanza, non ha ottenuto buone critiche, anche se poi un premio prestigioso lo ha vinto.

E c’è da dire che ci ha provato, e anche molto, a vincere la statuetta e ad aprirsi una carriera nel mondo del cinema. La sua filmografia vanta di oltre venti titoli tra partecipazioni, film da protagonista e quelli come regista. Il massimo premio raggiunto sono stati i Golden Globe del 1997 per il Film Evita come miglior attrice, e quello del 2012 come miglior canzone per il film W.E. -Edward e Wallis di cui Madonna è stata regista.

Lady Gaga invece, che per anni è stata definita come la “sosia” di Madonna. Una cantante che secondo molti avrebbe "copiato" la sua carriera da quella di Madonna tanto da formare due vere e proprie fazioni di fans e una inimicizia tra le due che forse non c’è mai stata realmente.

Anche per Gaga (anche le ha origini italiane proprio come Madonna) tante apparizioni cinematografiche tra cui anche un cameo in Sin City, fino ad arrivare a “The Star is born” dove Bradley Cooper l’ha voluta senza trucco, spogliandola "dell’impalcatura" che l’ha caratterizzata agli inizi della sua carriera. E per questo grandissimo film con una coinvolgente storia d’amore, lei ha vinto sia il Golden Globe che l’Oscar.

In ogni caso, Madonna, ha saputo porgere la mano e ha invitato dopo la premiazione Lady Gaga al suo party abbracciandola calorosamente e congratulandosi con lei per la vittoria, un gesto che molti hanno definito storico da parte di due grandissime della musica che sicuramente passeranno alla storia.

Giusto per chiarire, per chi avesse sognato dopo il duetto di Shallow, una storia d'amore tra Lady Gaga e Bradly Cooper può dormire sonni tranquilli, perchè dopo la performance Lady Gaga e la bellissima miglie di Bradly Irina Shayk si sono abbracciate calorosamente.