Lady Gaga: indizi sul nuovo album nelle zucche di Halloween

Sono bastate poche foto per scatenare la fantasia dei fan di Lady Gaga, sempre pronti a interpretare ogni messaggio criptico lanciato dall'artista. L'occasione è quella di Halloween, festa molto amata in America e spesso concretizzata con la produzione di zucche intagliate. La stessa Gaga non ha perso tempo e ha riempito la sua pagina Instagram di zucche intagliate da lei stessa, con il supporto di alcuni amici. Non le solite decorazioni a tema, ma scritte che i fan hanno interpretato come un indizio per il prossimo album.

La prima realizzazione, letteralmente infilzata con un coltello, riporta la scritta "F**k This" : si nota uno smartphone e un semplice piano di lavoro, dove campeggiano attrezzi e colori. Ma le scritte presenti sul telefono hanno scatenato le ipotesi legate al titolo della prossima canzone: da quanto si apprende, dovrebbe intitolarsi "Stupid Love". Teorie, ipotesi e speranze: nulla di certo, visto che la cantante non ha voluto sciogliere i dubbi.

Ha preferito rincarare la dose pubblicando altre due immagini simili: in uno scatto si può notare la prima zucca appoggiata sopra il piano di una credenza, con accanto altri due esemplari con tanto di sigaretta tra i denti. L'ultima zucca invece è stata dipinta di bianco con la scritta "ghosted": dal foro della "O" fuoriesce la polpa arancione. E mentre le teorie sull'album si susseguono, Lady Gaga riprende con i suoi live a Las Vegas: una serie di eventi che la vedono protagonista quasi tutte le sere.

