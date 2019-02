Lady Gaga non si sposa: ha lasciato il fidanzato

È davvero finita tra Lady Gaga e il fidanzato Christian Carino.

Nei giorni scorsi, dopo la premiazione dei Grammy Awards 2019, erano sorte sui social network molte speculazioni relative a una presunta rottura tra i due. L’artista ha infatti presenziato da sola all’evento, senza indossare il suo anello di fidanzamento e inoltre, come ai Golden Globes 2019, non ha citato Carino nel suo discorso di ringraziamento. Tuttavia, tutte queste piccole “assenze” risultavano giustificabili in molti modi differenti. Non più ora che c’è la conferma ufficiale.

I sospetti dei fan si sono quindi rivelati fondati: come si legge sul Mirror, un rappresentante di Gaga ha infatti confermato come tra i due non abbia funzionato, ma anche come non ci sia nulla di drammatico in questa rottura, perché le relazioni a volte finiscono.

La relazione era stata tenuta segreta finché Lady Gaga non ne ha fatto parola lo scorso ottobre all’annuale Women in Hollywood Celebration. I due però si sono frequentati a partire da febbraio 2017, dopo che la star ha interrotto la sua relazione con Taylor Kinney - con il quale è stata anche fidanzata. A novembre l’anello regalatole da Carino ha iniziato a fare capolino tra gli scatti di Instagram. Ma ora non ci sarà più nessun matrimonio.