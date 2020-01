Lady Gaga: “Sono stata stuprata ripetutamente quando avevo 19 anni”

La vita di Lady Gaga non è solo paillettes, lustrini e successi, ma nasconde dei momenti tragici che hanno segnato profondamente la vita dell’artista.

Ospite del nuovo show di Oprah Winfrey, “Oprah’s 2020 Vision: Your Life In Focus”, Lady Gaga non ha avuto remore nel mettersi a nudo raccontando la sua vita lontano dai riflettori e alcuni episodi che le hanno causato una serie di problemi, come le ripetute violenze fisiche cui è stata sottoposta quando aveva 19 anni. Una rivelazione scioccante che ha lasciato a bocca aperta i presenti in studio e che ha profondamente commosso la conduttrice che, al termine dell’intervista, ha raggiunto la cantante dietro le quinte per stringerla in un forte abbraccio.

“ Sono stata violentata ripetutamente quando avevo 19 anni e anche sviluppato una sindrome da stress post-traumatico, come risultato della violenza e del fatto di non aver avuto tempo di elaborato quel trauma – ha raccontato Lady Gaga, spiegando di aver sbagliato nel non affrontare il problema quando tutto è accaduto - . Non avevo nessuno che mi aiutasse. Non avevo un terapista, non avevo uno psichiatra, non avevo un medico che mi aiutasse a farlo. All’improvviso sono diventata una star e viaggiavo per il mondo, passando dalla camera d’albergo al garage, alla limousine, al palcoscenico, e non ci sono mai riuscita. Poi ho iniziato a provare questo dolore incredibilmente intenso in tutto il corpo che replicava il dolore che ho provato dopo essere stata stuprata ”.

La reazione a questo dolore lacerante, quindi, l’ha portata a diventare autolesionista. “ Mi tagliavo. Vedi il sangue, ti senti confuso e pian piano precipiti in una spirale senza controllo – ha continuato a raccontare - . Non aiuta in nessun modo. Peggiora solo le cose. Fa solo in modo che lo stato nevrotico in cui ci si trova venga prolungato. A volte mi sbattevo anche contro il muro. Ho fatto delle cose orribili a me stessa quando provavo dolore ”.