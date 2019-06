Lady Griezmann rapisce i follower: ecco chi è Erika Choperena

Antoine Griezmann è uno degli attaccanti più forti del mondo ma nella prossima stagione non si sa ancora se giocherà per l'Atletico Madrid, difficilissimo, o se si accaserà al Barcellona o al Psg. Di certo c'è che chi acquistare Le Petit Diable farà una granda affare dato che ha solo 28 anni ed ha già segnato oltre 200 reti tra squadre di club e nazionale francese. Griezmann, dunque, dovrebbe lasciare i colchoneros dopo cinque anni in cui ha segnato 133 reti in 257 presenze complessive e dove ha vinto tutto sfiorando per ben due volte la vittoria della Champions League persa entrambe le volte in finale contro il Real Madrid.

Griezmann fa gol a mezza Europa e se dovesse lasciare Madrid, ovviamente, si porterebbe al seguito la sua bella famiglia con figli e moglie. La bella Erika Choporena è tra l'altro grande amica di Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, e si sono conosciute ai tempi di Madrid. Le due donne condividono tanti hobby come lo yoga e nonostante Cristiano abbia lasciato Madrid già da un anno non hanno perso i contatti. La bella Erika, tra l'altro, sta spopolando su Instagram con alcuni scatti sexy e sensuali che stanno rapendo i suoi quasi 367.000 follower che non perdono tempo per commentare e per mettere like alle sue tante istantanee che la ritraggono in momenti della sua vita quotidiana.