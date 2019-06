Lady Hernandez scatenata in vacanza: Adriana Pozueco hot

Theo Hernandez sta trascorrendo le vacanze estive in compagnia della sua fidanzata, la sexy Adriana Pozueco. Il difensore francese di origini spagnole è cresciuto nelle giovanili dell'Atletico Madrid e dopo essere transitato nella squadra B, nel 2016-17, all'età di 19 anni è finito all'Alaves in prestito con cui ha disputato 36 presenze e due reti complessive. A luglio del 2017 viene acquistato dal Real Madrid che paga la clausola rescissoria, da 30 milioni di euro e per intero, e con i blancos gioca 23 presenze tra Liga, 13 gettoni, Champions tre presenze, sei in Coppa del Re e una in Supercoppa di Spagna, poi vinta insieme ad una Champions League, una Supercoppa Europea e ad un mondiale per club.

Theo Hernandez nell'ultima stagione però ha giocato in prestito al Real Sociedad, dove si è ben distinto, e ora tornerà al Real Madrid che però pare sia intenzionato a cederlo al Milan che è fortemente interessato ad un terzino sinistro di tutto rispetto, giovane e di valore. Come detto, per il momento Theo non pensa minimamente al campo e si diverte e rilassa con la sua sexy fidanzata che sta spopolando su Instagram con alcuni scatti sexy e provocanti che stanno mandando in visibilio i suoi oltre 120.000 follower su Instagam. Le ultime foto postate in vacanza con il suo fidanzato hanno fatto aumentare il numero dei suoi seguaci e un suo avvento in Italia le farebbe acquisire ulteriore notorietà social.