Lady Immobile condivide la gioia del parto con i suoi follower

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, è diventato padre per la terza volta. La sua sexy compagna Jessica Melena ha dato alla luce il piccolo Mattia e ha subito voluto condiviere la sua gioia con gli oltre 720.000 follower postando una foto con la famiglia al completo: “Finalmente con noi. Ora siamo al completo! Benvenuto piccolo Mattia. @ciroimmobile17 vi amo tanto" . La coppia è ormai consolidata da anni con Ciro che nonostante questo è molto geloso della sua dolce metà con Jessica che qualche tempo fa aveva parlato della possibilità di partecipare a Ballando con le stelle: "Ballando con le stelle ? Non ho ricevuto proposte. Siccome ho studiato danza e sogno di diventare una ballerina da quando avevo tre anni, parteciperei volentieri e seriamente ad un programma di ballo. Ma, ripeto, il mio obiettivo primario è la famiglia. Un pensiero ce lo farei, ma tra il dire e il fare… Lì devi ballare abbracciata ad un uomo e mio marito non sarebbe d’accordo. È abbastanza geloso".

Jessica, qualche tempo fa, ai microfoni di Vanity Fair aveva anche spiegato come, dove e quando ha conosciuto il suo Ciro: "È stato come uno tsunami che rade al suolo il passato. Di prima, non esiste quasi più niente. Ho lasciato l’università, la mia famiglia, le mie radici. Ho fatto due figlie e sei traslochi in sei anni tra Italia, Germania e Spagna. Ciro mi disse: sarai la madre dei miei figli”. Lady Immobile ha poi dimostrato di possedere un certo pudore:"Io non mi sento diversa se non metto in mostra tette e sedere in modo provocante. Sono una moglie e madre di famiglia, non fa parte della mia persona esprimermi in questo modo. Non giudico chi lo fa, però ci sono sempre limiti". Jessica è molto amata dai suoi follower e la notizia della sua maternità ha raccolto oltre 130.000 like e oltre 5.000 commenti a testimonianza di come sia seguita e amata dai suoi fan.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?