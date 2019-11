Lady Immobile: "Crisi del settimo anno con Ciro? Va meglio del solito"

Ciro Immobile è sicuramente uno degli attaccanti più forti in circolazione in Serie A. Il bomber campano della Lazio ha già segnato 13 reti in undici partite di campionato ed è al momento capocannoniere. Con la rete realizzata al Milan, il 29enne di Torre Annunziata ha toccato quota 100 reti complessive con la maglia biancoceleste così distribuite: 80 in Serie A, otto in Coppa Italia, due in Supercoppa Italiana e dieci in Europa League.

L'obiettivo di Immobile è quello di portare la Lazio in Champions League, impresa mai riuscita finora, e anche quello di tentare di vincere gli Europei con l'Italia di Roberto Mancini dato che a meno di colpi di scena clamorosi, l'ex Genoa, Torino e Juventus è già sicuro di un posto a Euro 2020. Il segreto dell'ex Borussia Dortmund e Siviglia è da ricercarsi nella sua grande professionalità e serietà ma anche nella vita privata dove il suo segreto ha un nome e un cognome: Jessica Melena.

I due hanno tre figli, due femmine e un maschio nato da poche settimane, sono insieme da sette anni e sono più innamorati che mai. Immobile e consorte ospiti del Maurizio Costanzo Show ha risposto così alla provocazione del conduttore: "Cosa farebbe Ciro Immobile se Jessica sua moglie si innamorasse di un giocatore della Roma? Dovrei tornare indietro a sette anni fa e dire che ho perso qualcosa durante la fase di conoscenza. Il nostro rapporto è come il vino, invecchiando migliora".

Jessica ha poi parlato della difficile vita da wag e della presunta crisi del settimo anno che ogni coppia deve affrontare: "Io cerco di seguirlo sempre, perché lui dice che sono il suo portafortuna e lo seguo per lui e per la Lazio. Quest’anno va meglio degli altri, altro che crisi del settimo anno. Ci siamo incontrati quando giocava nel Pescara, fuori da un locale, da allora in pratica non ci siamo lasciati più. La crisi del settimo anno? Quest’anno le cose vanno meglio del solito".

Immobile è noto per la sua gelosia e qualche tempo fa Jessica si era espressa così circa questo limite del marito: "Ciro è tanto geloso! Di episodi al riguardo diciamo che ce ne sono tanti. Ogni volta che camminiamo per strada lui mi dice: “Ecco, vedi come ti guardano? Guarda quello! Ma pensa che non me ne accorgo?”. Oppure ogni volta che vado in palestra mi chiede come mi sono vestita, mi fa mandare le foto. Io rispetto il suo essere geloso, non mi pesa. Mi fa piacere. Ma credo che sia bello che dopo tanti anni ci sentiamo ancora come due adolescenti gelosi ed innamorati".



