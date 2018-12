Lady Immobile è il segreto di Ciro: ecco chi è Jessica Melena

Ciro Immobile è uno degli attaccanti italiani più forti e prolifici in circolazione. Il segreto del bomber campano si chiama Jessica Melena, la moglie da cui ha anche avuto due figlie. La bella compagna dell'ex centravanti di Juventus, Genoa, Siviglia e Borussia Dortmund è nata a Bucchianico, un piccolo paese in provincia di Chieti e si è definita da sempre l'anti-calciatore. Lady Immobile dopo essersi diplomata nel suo paese natale si è trasferita all'Aquila per frequentare la Facoltà di Scienze delle Investigazioni dato che avrebbe voluto diventare una criminologa: il sogno è stato presto abbandonato dato che la bella Jessica ha conosciuto il suo Ciro e l'ha seguito per amore.

Jessica ha parlato di colpo di fulmine con l'attaccante della Lazio che ai microfoni di Vanity Fair ha spiegato: "È stato come uno tsunami che rade al suolo il passato. Di prima, non esiste quasi più niente. Ho lasciato l’università, la mia famiglia, le mie radici. Ho fatto due figlie e sei traslochi in sei anni tra Italia, Germania e Spagna. Ciro mi disse: sarai la madre dei miei figli”. Lady Immobile ha poi dimostrato di possedere un certo pudore: "Io non mi sento diversa se non metto in mostra tette e sedere in modo provocante. Sono una moglie e madre di famiglia, non fa parte della mia persona esprimermi in questo modo. Non giudico chi lo fa, però ci sono sempre limiti". La Melena ha poi parlato della gelosia del marito: "Io rispetto il suo essere geloso, non mi pesa. Mi fa piacere".

Interpellata da laziochannel.it, la moglie dell'attaccante biancoceleste ha affermato che avrebbe scelto di stare con Immobile anche se fosse stato un muratore: "L'amore non si compra. Lo seguo sempre, allo stadio ed anche in ritiro. E’ così che abbiamo superato tutti i nostri momenti, quelli più belli e quelli meno piacevoli. Condivido con lui anche il prepartita. Già dal sabato sono agitata e mi addormento con la voglia di andare allo stadio o di vederlo in tv. Insieme a Ciro la mia vita è cambiata molto. Ci siamo conosciuti che eravamo due ragazzini, poi siamo cresciuti insieme. Abbiamo avuto la prima bambina dopo neanche un anno che ci siamo conosciuti. Da bambini che eravamo, siamo diventati adulti insieme".

[[1623032]]