Lady Inzaghi scatenata sui social per la vittoria della Lazio

La Lazio di Simone Inzaghi ha finalmente rotto il tabù Juventus e ieri sera all'Olimpico ha vinto per 3-1 contro i campioni d'Italia in carica grazie alle reti di Luis Felipe, Milinkovic-Savic e Felipe Caicedo con in mezzo il gol di Cristiano Ronaldo che aveva portato in vantaggio gli ospiti e il rigore fallito da Ciro Immobile sul risultato di 2-1 in favore dei biancocelesti. La Lazio è ora terza in classifica a quota 33 punti, a meno tre dalla Juventus e a meno cinque dall'Inter di Antonio Conte capolista della Serie A.

Artefice dell'ennesima stagione da incorniciare della Lazio è sicuramente il suo allenatore Simone Inzaghi che al triplice fischio ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Dazn: "Dobbiamo essere ambiziosi però sapendo che nel calcio i giudizi variano. Siamo in un buonissimo momento, abbiamo sofferto il giusto con la Juve, ma abbiamo creato tanto. Dobbiamo pensare partita per partita guardando all'insù. Un plauso a questi ragazzi che hanno fatto qualcosa di straordinario".

Inzaghi ha poi continuato trovando comunque qualche pelo nell'uovo nella prestazione: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Purtroppo abbiamo concesso il gol allo scadere, era importante andare al riposo in vantaggio. Nel secondo tempo, in un momento in cui la partita sembrava in una fase di stallo, gli episodi hanno condizionato il risultato. Dobbiamo stare più attenti, come in caso dell'espulsione. Ma ho visto crescere la squadra".

Le cose per Simone stanno andando a gonfie vele in campo e fuori dato che la sua relazione con la sua sexy compagna Gaia Lucariello, di sette anni più giovane rispetto all'allenatore della Lazio. La Lucariello è una grande amate di fashion e moda ed è anche imprenditrice di borse griffate in affitto per donne di tutte le età che le possono così noleggiare senza doversi svenare per doverle acquistarle.

Gaia è laureata in scienze della comunicazione ed ha appunto redatto una tesi sui beni di lusso. La Lucariello ha oltre 70.000 follower su Instagram ed è molto avvezza nell'uso dei social network. Ieri sera al termine di Lazio-Juventus la sexy Gaia ha postato una foto per festeggiare la rotonda vittoria della squadra del compagno contro la squadra che domina in Italia da otto anni: "Grande Lazio, notte indimenticabile. E tutti insieme je ne famo tre". Il suo post su Instagram ha raccolto in poco tempo oltre 7000 like e quasi 200 commenti.



