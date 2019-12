Lady Karius posa per un calendario: follower in delirio sui social

La carriera di Loris Karius è svoltata, ma in negativo, la sera del 26 maggio del 2018, giorno della finale di Champions League che ha visto la vittoria del Real Madrid di Zinedine Zidane sul Liverpool di Jurgen Klopp. Il 26enne tedesco fu protagonista di due clamorose papere che permisero a Karim Benzema e Gareth Bale di segnare due gol tragicomici con il portiere del Liverpool inerme a guardare.

In molti si sono chiesti come mai Karius, che fino alla finale di Champions League aveva sempre giocato in maniera impeccabile, abbia potuto commettere due errori così grossolani. Prima di quelle due gravissime topiche Loris ebbe uno scontro di gioco molto duro con il capitano del Real Madrid Sergio Ramos e pare che abbia riportato un piccolo trauma cranico che ha di fatto inibito il giocatore che avrebbe forse dovuto essere sostituito.

Che sia vero o falso non è dato a sapersi e nell'estate del 2018 il numero uno tedesco è stato ceduto ai turchi del Besiktas e una cosa è certa: Karius ha continuato a commettere errori grossolani tra i pali e non solo. Anche la sua sexy fidanzata Sophia Thomalla è stata presa di mira per le papere del compagno da alcuni "tifosi" turchi che le hanno anche imbrattato la macchina con la seguente scritta: "Loser", ovvero perdente.

Se in campo le cose potrebbero andare meglio, nella vita privata le cose con la sua sexy Sophia vanno a gonfie vele. La Thomalla infatti è molto conosciuta in Germania dato che è una modella che vanta oltre 1,1 milioni di follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto sexy. I seguaci di Sophia stanno aumentando giorno dopo giorno e ad un ritmo davvero vertiginoso se si pensa che ha solo un milione di follower in meno rispetto al ben più famoso compagno.

Sophia sta continuando ad incantare i suoi tanti fan che saranno felici di sapere che la modella tedesca ha posato per un calendario per un'azienda che fornisce materiali di costruzioni, la Schüttflix. Un'ambientazione non proprio consona per un calendario con ruspe, calce e montagne di sabbia. La Thomalla ha deciso di postare per queta start up ed ha condiviso qualche foto su Instagram: l'istantanea ha raccolto olotr 53000 like una serie infiniti di commenti di ogni genere che le hanno intasato la bacheca.

