Lady Lindelof manda in delirio i follower

Victor Lindelof veste la maglia del Manchester United da tre anni e fino a questo momento ha messo insieme 82 presenze condite da due gol. Il 25enne fu acquistato dai Red Devils nell'estate del 2017 per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Il club inglese fu più lesto di tutti, anche di molti club italiani, ad accaparrarsi le prestazioni del gigante svedese che è anche uno dei pilastri della nazionale svedese che ha eliminato l'Italia di Ventura dal Mondiale del 2018 in Russia nel sanguinoso playoff, per i colori azzuri, del mese di novembre del 2017.

Lindelof ha fatto molta fatica nei suoi primi due anni al Manchester United con l'ex tecnico José Mourinho che spesse volte lo ha relegato in panchina per scelta tecnica complice il suo scarso rendimento in campo. Nel finale della passata stagione e in quella in corso, però, Victor ha preso in mano la difesa dello United complice anche l'addio del tecnico portoghese e del pilastro difensivo Chris Smalling ceduto incredibilmente in prestito con diritto di riscatto alla Roma di Fonseca che a fine stagione ha tutte le intenzioni di esercitare l'opzione per farlo rimanere nella Capitale.

Lindelof fino a questo momento ha messo insieme 16 presenze su 17 in Premier League più altre due presenze tra Europa League e coppa di lega. In campo le cose vanno a gonfie vele e anche nella vita privata Victor non può lamentarsi dato che è sposato con la sexy influencer svedese Maja Nilsson che vanta quasi 200.000 follower su Instagram.

La ragazza si era fatta notare sui social per un "attacco" simpatico nei confronti di Lindelof che evidentemente aveva fatto male i suoi conti ordinando e acquistando un materasso troppo piccolo per il loro letto. Maja aveva utilizzato Twitter per prendersi gioco del compagno: "L’area di responsabilità di Victor era comprare un nuovo materasso per il letto. Vi dico solo che oggi è arrivata la consegna...".

La Nilsson è molto avvezza all'utilizzo dei social network ed essendo influencer, come da lei scritto nella sua descrizione su Instagram, è sempre sul pezzo con foto sensuali che la ritraggono in momenti della sua vita quotidiana o lavorativa. Selfie, foto impostate ma non solo dato che Maja ama molto postare anche istantanee che la ritraggono con il compagno, difensore del Manchester United, e il figlio di pochi mesi.



