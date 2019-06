Lady Marchisio si rilassa a Ibiza: lo scatto manda in tilt i follower

Claudio Marchisio ha lasciato la Juventus la scorsa estate e l'ha fatto amaramente dato che il "Principino" ha dedicato tutta la sua carriera al club bianconero. In undici anni tra Serie A, per dieci stagioni, e serie B, per un solo anno, il 33enne di Torino ha messo insieme 389 presenze, impreziosite da 37 reti. Marchisio ha lasciato il club di Corso Galileo Ferraris da vincente dato che ha messo in bacheca sette Scudetti, tre Supercoppe Italiane e quattro Coppe Italia. Il centrocampista, però, non si è stancato di vincere dato che con il suo Zenit ha vinto il titolo di campione al suo primo anno nell'ostico campionato russo. L'ex Juventus, inoltre, ha sfiorato due Champions League perse contro Barcellona e Real Madrid e si è laureato vice campione d'Europa con la nazionale nel 2012.

Nella sua lunga carriera, la grande forza di Marchisio è stata la tenuta mentale e una vita da professionista sia in campo che nella vita privata. Il 33enne centrocampista ex Juventus, infatti, è sposato da anni con la moglie Roberta Sinopoli e a coronamento del loro amore sono nati anche due figli. La sexy coniuge del giocatore ex Empoli è molto attiva sui social e non perde tempo per postare foto e video della sua vita quotidiana su Instagram dove sta facendo letteralmente impazzire i suoi quasi 200.000 follower. La moglie di Marchisio, oltre a fare la mamma a tempo piena, è anche titolare di un ristorande di Sushi nei pressi di Torino, a Vinovo. Attualmente Roberta è in vacanza ad Ibiza e la sua ultima istantanea ha suscitato tante reazioni da parte dei suoi fan che hanno apprezzato lo scatto in costume da bagno.