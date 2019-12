Lady Martinez manda in delirio i follower

Lautaro Martinez è sicuramente l'uomo del momento in casa Inter e anche del calcio argentino. Il 22enne di Bahia Blanca, infatti, sta incantando alla sua seconda stagione in maglia nerazzurra. L'anno passato il Toro ebbe qualche problema iniziale con il tecnico Luciano Spalletti che non lo fece mai di fatto giocare al fianco di una punta pesante come il suo grande amico Mauro Icardi. Il padre di Lautaro si lamentò del poco spazio trovato dal figlio e Martinez da persona molto matura chiese scusa a tutto lo spogliatoio per le parole del genitore dimostrando di avere la testa sulle spalle.

A febbraio il classe '97 iniziò a giocare ma solo per via della qurelle Icardi, con i tifosi dell'Inter che iniziarono realmente ad intravedere le reali potenzialità dell'attaccante argentino ex Racing. Quest'anno il Toro si è letteralmente scatenato visto che ha già segnato 13 reti in 21 presenze complessive tra campionato e Champions League, già quattro reti in più dell'anno passato quando si fermò a quota 9 in 35 gettoni complessivi, molti dei quali però erano solo spezzoni di partita.

Lautaro ha continuato ad impegnarsi seriamente e quest'anno complice anche il mancato arrivo di Edin Dzeko e la partenza di Icardi è riuscito a trovare lo spazio desiderato e meritato. Martinez ha anche trovato in Romelu Lukaku il partner d'attacco ideale dato che insieme hanno messo insieme 25 reti: 13 l'argentino, capocannoniere della squadra e dodici il belga, vice capocannoniere dell'Inter e della Serie A dietro a Ciro Immobile.

Se in campo Lautaro ha trovato da pochi mesi il suo partner ideale, nella vita privata il Toro è già da diverso tempo in dolce compagnia della sexy Agustina Gandolfo che sta incantando ormai i tifosi nerazzurri e non solo da un anno e mezzo. La sexy modella argentina non perde infatti tempo per postare sue foto sensuali e provocanti su Instagram e la sua notorietà sta schizzando alle stelle dato che siamo già quasi arrivati a quota 500.000 follower.

La sua ultima istantanea ha fatto il pieno di like nonostante abbia postato una semplice fotografia con una felpa nera e degli shorts. "La febbre del sabato sera" ha raccolto la bellezza di oltre 43.000 like e una serie infinita di commenti che hanno invaso la sexy bacheca di una delle wag più belle d'Italia e d'Europa. I tifosi dell'Inter si augurano anche per questo che gli assalti del Barcellona vengano respinti: l'eventuale cessione di Lautaro porterebbe lontano da Milano anche la sexy Agustina.



