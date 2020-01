Lady Martinez manda in delirio i suoi fan

Lautaro Martinez sta incantando in questa stagione con la maglia dell'Inter. Il centravanti di Bahia Blanca è già arrivato a quota 15 reti in stagione tra campionato, dieci centri, e Champions League con cinque reti in sei partite. Il 22enne argentino è già arrivato a quota 51 reti in carriera tra Racing e Inter e in sole 120 apparizioni: non male per un giocatore che compirà 23 anni a fine agosto. I suoi numeri sono impressionanti anche con la maglia della nazionale argentina con cui ha giocato solo 17 partite realizzando 9 reti: anche qui un gol ogni due partite con l'Albiceleste.

L'amico di Mauro Icardi ha trovato un nuovo partner d'attacco all'Inter, ovvero il gigante belga Romelu Lukaku e forse l'unico rammarico per lui, per l'ex capitano nerazzurro e per i tifosi nerazzurri è quello di non aver mai visto insieme i due argentini dato che Luciano Spalletti li ha spesso utilizzati separatamente dato che il suo modulo non prevedeva le due punte ma due esterni e una punta centrale. Lautaro è cresciuto in maniera incredibile e grande merito va dato anche ad Antonio Conte che ha saputo dargli la giusta collocazione e il giusto spazio per potersi imporre.

Lautaro ha trovato in Romelu Lukaku il partner offensivo ideale, quello con cui si integra alla grande con l'ex Chelsea, Everton e Manchester United che ha già segnato la bellezza di 18 reti tra campionato, 14, Coppa Italia, 2 e Champions League con due centri in cinque presenze. Ora però i due dovranno continuare su questa strada e tornare a segnare con regolarità per far tornare al successo l'Inter che negli ultimi due turni di campionato ha messo insieme solo due punti frutto di due pareggi in casa contro l'Atalanta e in trasferta contro il Lecce.

Il feeling è visibile sia in campo che fuori anche se il vero segreto di Lautaro fuori dal terreno di gioco è la sua sexy compagna Agustina Gandolfo che in questo anno e mezzo ha mandato letteralmente in tilt i suo tantissimi fan su Instagram che stanno aumentando in maniera esponenziale e che sono arrivati a quota 526.000. Agustina ama molto tenersi in forma e posta spesso sue foto e video intenta ad allenarsi in palestra. Questa volta ha fatto di più dato che ha voluto domandare ai suoi follower quante volte si fossero allenati durante la settimana: "Vi siete allenati tutti questa settimana? Quante volte? Vi leggo". Il suo post ha ricevuto una serie infinita di commenti e tantissimi like a testimonianza di come sia una delle wag più seguite dagli utenti dei social network.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?