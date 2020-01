Lady Martinez manda in tilt i social: follower in delirio

Lautaro Martinez ha stupito tutti all'Inter in questo inizio stagione 2019-2020 e ora i tifosi nerazzurri e soprattutto Antonio Conte si augurano che proceda su questa linea anche nel 2020 e non solo. Il 22enne di Bahia Blanca è un vero e proprio capitale per il club nerazzurro che lo pagò "solo" 20 milioni due anni fa e con il suo valore che è letteralmente schizzato alle stelle viste le sue prestazioni con Inter e con la nazionale argentina.

Nella passata stagione Lautaro Martinez fu stato accolto alla grande da tutti, in particolar modo dal suo grande amico ed ex capitano dell'Inter Mauro Icardi che però ha avuto poche chance di poter giocare con lui dato che Luciano Spalletti prediligeva una punta centrale, appunto il bomber di Rosario, con due esterni al fianco: Ivan Perisic e Matteo Politano. Lautaro ha avuto le sue chance per mettersi in mostra sol da febbraio, dopo il caso Icardi, e da quel momento in poi il Toro ha definitivamente messo alla porta il 26enne di Rosario ceduto poi sul gong del calciomercato al Psg in prestito con diritto di riscatto.

Lautaro è un potenziale campione e oltre alle grandi qualità tecniche e fisiche può contare sull'apporto non da poco della sua fidanzata, la sexy Agustina Gandolfo che ha subito rapito i tifosi dell'Inter e non solo. La sexy modella argentina infatti ha visto incrementare in maniera esponenziale la sua notorietà sui social network ed ora vanta la bellezza di 509.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto che la ritraggono in momenti di vita quotidiana o lavorativa, sempre e rigorosamente in modalità sensuale.

Agustina e Martinez hanno trascorso il Capodanno in Svizzera e gli scatti postati dalla sexy argentina hanno subito fatto incetta di like e di commenti. Uno in particolare: quello in cui si vede la Gandolfo in piscina, immersa in acqua per metà, ammirare il panorama innevato all'esterno con le sue forme messe rigorosamente in risalto. Quasi 80.000 mi piace a quasi 200 commenti per una delle wag più belle e seguite della Serie A e non solo. Il 2020 di Agustina si apre alla grande e i tifosi dell'Inter si augurano che il club riesca blindare il Toro respingendo le avances dei più grandi club europei, Barcellona in testa: la sua permanenza sarebbe strettamente collegata a quella della bella modella argentina che incanta ogni domenica sugli spalti del Meazza.



