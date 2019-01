Lady Milinkovic-Savic ha stregato i suoi follower: ecco chi è la bella Natalija

Sergej Milinkovic-Savic si augura di tornare su livelli molto alti in questo 2019 dato che la seconda parte del 2018 è stata tutt'altro che esaltante sia con la Lazio che con la sua nazionale dove non ha fatto bene ai Mondiali con la Serbia. Il 23enne ex Genk è stato uno dei migliori, se non il migliore, in campo durante il match di Coppa Italia contro il Novara. Sergej ha giocato una partita tutto campo, fatta di qualità e quantità ed ha anche realizzato uno splendido gol su punizione che ha messo il sigillo sulla prestazione maiuscola della squadra di Simone Inzaghi.

Il Presidente della Lazio Claudio Lotito, qualche giorno fa, ha dichiarato di aver rifiutato la bellezza di 160 milioni di euro da un club, il Real Madrid, che avrebbe fatto di tutto per strapparlo ai biancocelesti. "Solo io potevo rifiutare un'offerta del genere" ha dichiarato il numero uno del club capitolino. I tifosi della Lazio sono contenti sia rimasto dato che con lui nella Capitale è rimasta anche la sua bellissima fidanzata Natalija Ilic che ha stregato i suoi oltre 16.000 follower su Instagram con scatti sempre eleganti e mai volgari.

L'amore tra i due va a gonfie vele, come testimoniano le numerose foto insieme al compagno postate dalla bella Natalija sul suo profilo Instagram, sempre molto seguito dai tifosi della Lazio e non solo. L'estate, però, si avvicina e con ogni probabilità anche la cessione del serbo sarà una cosa certa dato che ci sono club italiani ed europei disposti a tutti pur di accaparrarsi uno dei centrocampisti più completi in circolazione: con lui, però, anche l'affascinante Natalija lascerà la Capitale e questo per i tifosi biancocelesti sarebbe un'altra grave perdita.

